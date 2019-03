Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sondajelor la ieșire de la urne, Vladimir Zelenski și actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, au trecut la al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Zelenski - 30.4 Poroșenko - 17.8 Timoșenko - 14.2 Boiko - 9.8 Gritsenko - 7.1 Smeshko -…

- În buletinul de vot au fost incluși numele celor 39 de candidați care lupta pentru scaunul de președinte al Ucrainei. În cadrul secțiilor de votare se afla observatori internaționali acreditați și reprezentanți ai societații civile care monitorizeaza procesul electoral. Comisia Electorala…

- Ucrainenii merg duminica la urne in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale care se anunta unul imprevizibil, cu un actor de comedie fara experienta politica in fruntea sondajelor si cu provocari colosale pentru o tara in razboi si afectata de dificultati economice grave, relateaza AFP. In primul…

- In primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Ucraina se vor confrunta 39 de candidati, dintre care favoriti in sondaje sunt: actorul de comedie Volodimir Zelenski, actualul sef de stat Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko, relateaza joi AFP. Zelenski a fost deja ''presedinte'',...…

- Presedintele în exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, nu are sanse sa câștige alegerile prezidentiale daca în turul al doilea îl va avea contracandidat pe comediantul Vladimir Zelenski - titreaza, marti, agentia de presa UNIAN, citând un sondaj de opinie realizat de Institutul…

- Ministrul adjunct al afacerilor externe al Rusiei, Alexander Grushko, a declarat într-un interviu acordat agenției de știri TASS faptul ca Rusia va trimite observatori la alegerile prezidențiale din Ucraina care urmeaza sa aiba loc pe data de 31 martie, ca parte a misiunii OSCE în aceasta…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko si-a anuntat marti candidatura pentru alegerile prezidentiale din 31 martie, creditata cu prima sansa de sondaje care o plaseaza in fata presedintelui aflat la sfarsit de mandat Petro Porosenko, scrie agerpres.ro.