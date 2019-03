Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul alegerilor prezidentiale din Ucraina se confrunta 39 de candidati, dintre care favoritii in sondaje sunt: showmanul Volodimir Zelenski, actualu președinte Petro Porosenko si fostul premier Iulia Timosenko.

- Ucrainenii merg duminica la urne in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale care se anunta unul imprevizibil, cu un actor de comedie fara experienta politica in fruntea sondajelor si cu provocari colosale pentru o tara in razboi si afectata de dificultati economice grave, relateaza AFP. In primul…

- Un actor, care a interpretat rolul de presedinte al Ucrainei intr-un serial televizat, a confirmat luni ca va candida la alegerile prezidentiale din 31 martie in Ucraina, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.