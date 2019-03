Stiri pe aceeasi tema

- Timoșenko, fost premier al Ucrainei și acum candidata la președinția țarii, și-a justificat din nou atitudinea din 2014, cand a susținut decizia de a nu se reacționa militar la anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea.

- Rusia planuieste sa plaseze bombardierele la baza aeriana Gvardeyskoye din Crimeea, a informat Viktor Bondarev, seful comitetului apararii si securitatii din parlamentul rus. Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina in 2014, miscare condamnata de comunitatea internationala iar presedintele rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni doua centrale electrice in Crimeea, unde s-a deplasat pentru a marca cinci ani de la anexarea de catre Rusia de la Ucraina a acestei peninsule din Marea Neagra, relateaza Reuters. Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol…

- Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, a declarat, miercuri, intr-o intalnire cu atasati militari ai misiunilor diplomatice straine de la Kiev, ca Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, noteaza agentia de presa oficiala a Kievului. "Noi…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a criticat dur Rusia, la o conferinta internationala de securitate, desfasurata la Odesa, sustinand ca "Marea Neagra nu va apartine niciodata regimului rus", informeaza sambata Radio Chisinau, relateaza Agerpres.Citește și: VIDEO - Protest MASIV…

- Igor Dodon a anuntat ca a fost stabilita o noua intrevedere cu presedintele rus, Vladimir Putin, ce ar urma sa se desfasoare pe 30 ianuarie, la Moscova. Seful statului a accentuat ca scopul primordial al acestei intreveri consta in identificarea unor solutii ce ar permite ca produsele moldovenesti sa…

- Viktor Ianukovici a fugit din Ucraina in 2014, in toiul unor manifestatii, reprimate in sange, prin care ucraineni ii cereau sa semneze un acord de asociere cu Uniunea Europeana. El a aparut ulterior in Rusia. Fostul sef de stat este judecat in absenta cu privire la acuzatii de tradare, complicitate…

- Cu doua luni înaintea alegerilor, controversata politiciana ucrainiana anunța ca va face o alta încercare de a ajunge președinte al țarii. Aceasta cere compensații de la Rusia pentru Crimeea și pentru conflictul separatist din est, informeaza DW . De când a obținut…