- Conform exit poll, profesorul Kais Saied este caștigator detașat, probabil cu peste 77%. Rezultatele oficiale vor fi disponibile maine. El a candidat impotriva mogulului media Nabil Karoui, de 56 de ani, care a facut campanie din inchisoare dupa ce a fost arestat sub acuzația de spalare de bani și…

Potrivit Isie, campania electorala va incepe joi, 3 octombrie, pentru acest scrutin in care se vor confrunta profesorul universitar Kais Saied, candidat independent, si omul de afaceri aflat in detentie Nabil Karoui, urmarit pentru frauda fiscala si spalare de bani.

- Cozmin Gușa a prezentat în emisiunea România 2019, realizata la Gura Humorului, rezultatele sondajelor interne ale partidelor privind șansele candidaților la alegerile prezidențiale.

- Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri în centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerând totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Mediafax care citeaza Associated Press. Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ…

Sute de mii de oameni s-au adunat miercuri in centrul Barcelonei pentru a participa la o manifestație dedicata Zilei naționale a Cataloniei, cerand totdata independența provinciei fața de Spania, potrivit Associated Press.

Poliția din Barcelona a anunțat ca aproximativ 600.000 de oameni din toate zonele regiuinii au participat la aceasta manifestație. Susținatorii mișcarii secesioniste au venit inarmați cu steaguri…

- Reprezentativa Algeriei a castigat, vineri, pentru a doua oara Cupa Africii pe Natiuni, invingand in finala editiei din acest an a competitiei, la Cairo, selectionata Senegalului, scor 1-0.Golul a fost marcat de Bounedjah, in minutul 2. Algeria a mai castigat CAN in 1990, cand a si…