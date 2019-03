Zuzana Caputova a castigat 40,5% din voturi si se va infrunta in al doilea tur, pe 30 martie, cu Maros Sefcovic, candidatul partidului aflat la putere, Smer, care a obtinut 18,7% din voturi.

Caputova, in varsta de 45 de ani, este o liberala pro-europeana membra a micului Partid Progresist care nu este prezent in Parlament.

Presedintele Slovaciei nu are putere in politicile de zi cu zi insa are drept de veto privind numirea unor procurori importanti si judecatori, elemente cheie in lupta anticoruptie.

„Vad ca exista o cerere mare de schimbare in aceste alegeri in urma evenimentelor…