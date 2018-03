Alegeri prezidenţiale în Rusia: Secţiile de votare s-au deschis la Moscova Sectiile de votare s-au deschis duminica dimineata la Moscova si in toata partea centrala a Rusiei pentru alegerile prezidentiale in care 110 milioane de cetateni sunt asteptati la urne pentru a-si alege liderul pentru urmatorii sase ani, transmite EFE.



Ziua-maraton a scrutinului a inceput in urma cu noua ore in Kamchatka, Chukotka si Magadan, regiunile cele mai orientale ale tarii, unde peste numai trei ore sectiile de votare se vor si inchide.



Ca peste tot in tara, cetatenii rusi isi vor putea exercita dreptul electoral pana la ora locala 20,00, dupa care va incepe numararea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

