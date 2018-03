Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua informatica a Comisiei Electorale Centrale din Rusia a fost vizata duminica de un atac cibernetic provenind din 15 tari, a declarat presedinta comisiei, Ella Pamfilova, citata de agentia de presa oficiala rus TASS, potrivit RTL.

- Comisia electorala centrala (CEC) rusa a anuntat ca site-ul sau a fost tinta unei incercari nereusite de atac informatic in timpul alegerilor prezidentiale, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, a declarat pentru presa ca a fost vorba despre…

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. 0 0 0 0 0 0

- Rusia organizeaza astazi alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou ...

- Rusia organizeaza duminica alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou mandat de presedinte.

- Procurorul special Robert Mueller a emis citatii prin care solicita documente, inclusiv unele care au legaturi cu Rusia, despre afacerile familiei presedintelui Donald Trump, in cadrul investigatiei privind ingerintele Moscovei in campania electorala, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevedea…

- Autoritațile din Republica Moldova sunt solidare cu Marea Britanie, care se confrunta cu amenințari de securitate ca urmare a asasinarii unor transfugi ruși. Despre acest lucru a dat asigurari președintele Parlamentului, Andrian Candu, într-o postare pe facebook. „Situația…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- Congresmenii republicani din Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor au anuntat ca ancheta in cazul ingerintelor Moscovei in campania electorala din SUA nu a oferit nicio dovada care sa indice o presupusa colaborare intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Politicianul rus Alexei Navalnii a descoperit in suburbia Moscovei un ansamblu rezidential, al carui dezvoltator a fost obligat sa betoneze complet ferestrele apartamentelor, astfel incat locatarii sa nu poata privi spre palatul vicepremierul rus Igor Șuvalov. Dupa cum explica Navalnii, este vorba despre…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- ​Rusia desfasoara o campanie masiva pentru a-si extinde influenta la nivel global, campanie ce nu se limiteaza la punctele fierbinti aflate pe agenda publica - invadarea Ucrainei, amestecul in alegerile diverselor state sau interventia in Siria, potrivit unui raport interactiv publicat de grupul de…

- „Ne-am respectat promisiunea din campania electorala de a mari substanțial salariile medicilor și de a opri plecarea acestora din România. Pentru medici, creșterile salariale merg pâna la 122% pe NET, practic cel putin dublu bani în mâna! Se ajunge anticipat la nivelul…

- Directorul Agentiei de Securitate Nationala a SUA (NSA) a declarat marti ca niciodata nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a raspunde serviciilor secrete rusesti acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza miercuri France Presse. "Este adevarat ca nu am…

- Ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti antifascisti s-au soldat joi seara cu cel putin trei raniti la Torino (nord-est), un nou episod al tensiunilor crescande ce marcheaza campania electorala din Italia, au informat vineri surse judiciare, relateaza AFP. Trei politisti au fost raniti si doi…

- Laura Codruța Kovesi anunța ca va raspunde punctual acuzațiilor lui Tudorel Toader, care joi a prezentat raportul de evaluare a activitații DNA și a spus ca declanșeaza procedura de revocare a procurorului-șef al DNA . Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, anunța ca in cazul in care i se va cere, poate raspunde…

- Comisarul pentru politica regionala Corina Crețu a declarat ca 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar care leaga localitatea Curtici, aflata la granița cu Ungaria, de municipiul Constanța, subliniind importanța strategica…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Noi dezvaluiri incendiare in cazul privind legaturile dintre campania lui Trump si Rusia in timpul alegerilor prezidentiale din 2016, ar putea fi facute publice de Robert Muller, procurorul special care conduce ancheta.

- Bannon a fost interogat mai multe ore timp de doua zile de catre echipa procurorului special Robert Mueller, a adaugat joi seara CNN, citand o persoane apropiata de aceasta ancheta. Fostul consilier ultra-conservator al lui Trump a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate in toate domeniile,…

- Casa Alba sustine ca Rusia este responsabila pentru devastatorul atac cibernetic "NotPetya" din anul 2017, alaturandu-se Marii Britanii in condamnarea Moscovei pentru presupusa lansare a acestui virus care a cauzat pagube de miliarde de dolari in intreaga lume, relateaza agentia de stiri Reuters.

- Inregistrarea video a fost data publicitatii luni. Noul test a fost facut in Kazahstan, unde Rusia isi testeaza rachetele anti-balistice. Proiectilele au zburat spre cer direct spre "tinta", lasand in urma dare albicioase de zapada rascolita si de fum in urma lor. Oficialitatile militare nu…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa 'securitatii informationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova', dupa ce Duma de Stat rusa (camera inferioara) a adoptat la sfarsitul lunii ianuarie o declaratie…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza luni numeroase media ucrainene, intre care agentia de presa Unian si portalul Vesti.ukr.Controversatul…

- Stratul de zapada a ajuns luni la 43 centimetri, provocand anularea a 100 de zboruri pe aeroporturile din Moscova si ambuteiaje pe multe artere ale capitalei, in conditiile in care termometrele indicau o temperatura de -13 grade Celsius. "Este pentru prima data intr-o suta de ani cand avem atat de…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, relateaza EFE si RIA Novosti. …

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale pe parcursul acestui an, banca urmand sa faca tranzitia catre un model digital de tip self-service. Amprenta teritoriala ING ramane aceeasi, compania…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala din Olanda nu a functionat temporar luni din cauza multiplelor atacuri informatice de tip Distributed Denial of Service (DDoS), care au vizat principalele banci ale tarii, a anuntat agentia de presa ANP, transmite Reuters.ING si ABN Amro au fost tintele…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a indemnat miercuri pe omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, sa-si reduca operatiunile militare in Siria, unde armata turca a lansat o ampla ofensiva impotriva unei militii kurde siriene aliate a Statelor Unite, relateaza AFP.In cursul unei discutii…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse, informeaza agentia de presa oficiala TASS. Printr-un alt…

- 'Aceasta lege nu trebuie sa puna in discutie respectarea de catre Rusia si Ucraina a acordurilor de pace de la Minsk', a subliniat un purtator de cuvant al diplomatiei franceze intr-un comunicat. Franta a indemnat inca o data 'partile sa respecte armistitiul si sa se angajeze in favoarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri intr-un lac inghetat, in condițiile in care frigul extrem ce se inregistreaza in prezent in Rusia a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, ritualul care marcheaza Boboteaza pe rit vechi.

- Viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov a lansat acuzații dure la adresa Statelor Unite ale Americii, despre care spune ca prin adoptarea unor sancțiuni impotriva Moscovei, incearca sa influențeze situația din Rusia, inainte de alegerile prezidentiale.

- Statele Unite încearca sa influenteze situatia din Rusia înainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice împotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul

- Facebook anunta o serie de schimbari majore, facand postarile brandurilor, business-urilor si publicatiilor mult mai putin vizibile. In schimb, continutul care genereaza conversatii intre familie si prieteni va fi promovat pe reteaua de socializare, anunta Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Drept…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Decizia Japoniei de a instala un sistem de aparare antiracheta american va afecta relatiile Moscovei cu Tokyo si reprezinta o incalcare de catre Washington a tratatului de control al armelor, a declarat joi purtatorul de cuvant al ministerului rus de externe, Maria Zaharova, potrivit Reuters.

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura pentru alegerile prezidentiale din 18 martie depusa de opozantul Alexei Navalnii, decizie dupa care acesta din urma a lansat un apel la boicotarea scrutinului, transmite AFP.

- Ucraina a blocat contractul Bulgariei cu Federația Rusa pentru service-ul avioanelor MiG-29 ale fortelor aeriene bulgare. In urma plangerii depuse de compania ucraineana Ukrinmash la Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria, autoritatile de la Sofia au suspendat contractul in valoare de 49,77…

- Rusia lucreaza la masuri de aparare pentru a se pregati in cazul in care Statele Unite si alte tari vor cere implementarea unor noi sanctiuni impotriva statului rus, a declarat, miercuri, Kremlinul, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Kremlinul a fost rugat sa comenteze cu privire…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.