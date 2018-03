Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii rusi aflati Constanta, Galati si Tulcea si Galati isi pot exercita dreptul constitutional de la vot la sectia de votare infiintata la Constanta ndash; la Consulatul General al Federatiei Ruse, de pe strada Mihai Viteazul, numarul 5. Potrivit reprezentantilor Consulatului, 70 de cetateni rusi…

- Vladimir Putin a asigurat duminica, dupa ce a votat la un birou de votare din Moscova, ca va fi multumit cu orice scor care ii va permite sa fie reales pentru al patrulea mandat, relateaza AFP. Intrebat despre procentul de voturi pe care il considera satisfacator, presedintele rus a raspuns, conform…

- Peste 110 milioane de ruși sunt așteptați astazi la urne sa-si aleaga președintele pentru urmatorii șase ani. In cursa s-au inscris opt candidați. Cinci dintre ei se afla pe listele electorale pentru prima oara.

- Astazi, in Federația Rusa sunt organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt constituite…

- Rusia organizeaza astazi alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou ...

- ALEGERI PREZIDENTIALE RUSIA. Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 in regiunile Ciukotka si Kamciatka si se vor inchide duminica la ora locala 20.00 (20.00, ora Romaniei) in enclava Kaliningrad. In contextul in care Putin este sigur ca va obtine o victorie, autoritatile…

- Rusii il realeg duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin. Creditat cu aproape 70- din intentiile de vot in ultimele sondaje, cel mai puternic om din Rusia, laudat ca a readus stabilitatea dupa anii '90 - cu pretul unui recul al libertatilor, acuza criticii -, are sa-si faca…

- Vladimir Putin va fi ales cel mai probabil astazi, fara niciun fel de emotii, pentru al patrulea mandat in fruntea Rusiei. Sunt alegeri lipsite de o competitie adevarata, cu toate ca actualul lider de la Kremlin are in fata sapte candidati.Devenit cunoscut in urma anchetelor sale cu privire la coruptia…

- Rusia organizeaza duminica alegeri prezidentiale, la exact patru ani de la anexarea ilegala a Peninsulei Crimeea, iar peste 110 milioane de alegatori sunt asteptati la urne intr-un scrutin care, cel mai probabil, ii va garanta lui Vladimir Putin un nou mandat de presedinte.

- Odata reales, Vladimir Putin se va alatura la sfarsitul mandatului, in 2024, clubului liderilor care au stat un sfert de secol la putere. Ce va insemna pentru Rusia și pentru intreaga lume inca șase ani cu Putin?

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP. Ministrul de interne Arsen Avakov a anuntat…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- În plin razboi diplomatic între Rusia si Marea Britanie, presa tabloida din Anglia îl loveste în orgoliu pe liderul de la Kremlin, lansând speculatia ca si-ar fi facut mai multe operatii ca sa scape fie de ochii

- ALEGERI RUSIA. Rusii sunt chemati la urne duminica, 18 martie, pentru alegerea presedintelui tarii, functie la care aspira pentru un nou mandat Vladimir Putin, precum si alti sapte candidati.

- Rusii sunt chemati la urne duminica, 18 martie, pentru alegerea presedintelui tarii, functie la care aspira pentru un nou mandat Vladimir Putin, precum si alti sapte candidati. Aleksei Navalnii, principalul opozant al actualului sef al statului, a fost declarat neeligibil. Aleksei Navalnii, marele absent…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Peste opt milioane de cubanezi sunt asteptati duminica la sectiile de votare pentru a-si desemna reprezentantii in parlament, penultimul pas in procesul politic care va culmina luna viitoare cu alegerea primului presedinte al Cubei de dupa 1959 care nu provine din familia Castro, noteaza Reuters.…

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa…

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Cetatenii rusi inculpati pentru presupuse ingerinte in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite trebuie judecati in Rusia, afirma presedintele Vladimir Putin, precizand ca daca nu au incalcat legislatia rusa, nu trebuie pusi sub acuzare, relateaza postul NBC si de agentia Tass.

- Ministrul adjunct de externe rus Serghei Riabkov a declarat luni ca Moscova detine dovezi ca SUA incearca sa influenteze apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia, a relatat agentia de presa rusa RIA, citata de Reuters. Statele Unite ale Americii incearca sa semene haos in Rusia, iar sanctiunile impuse…

- Opozantul numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, convocat sa compara luni în fata unui judecator pentru organizarea de manifestatii neautorizate, a acuzat marti autoritatile ruse ca vor sa-l plaseze în detentie pe durata alegerilor

- Exporturile alimentare ale Rusiei au crescut cu 25% anul trecut, la nivelul record de 19 miliarde de dolari, arata datele publicate de Centrul rus de export. Este cel mai semnificativ avans din 2012 si vine pe fondul majorarii livrarilor de grau, peste congelat si zahar, transmite Bloomberg.…

- Cand este vorba de Rusia, presa occidentala il considera, la unison, pe Aleksei Navalnii drept unicul adversar al lui Putin, singurul care-i poate ține piept și care ar putea sa-l detroneze. Ziarele și televiziunile prezinta manifestațiile de la Moscova in sprijinul Opoziției, politicienii iau poziții,…

- Departamentul de Justitie al Statelor Unite a inculpat, vineri, 13 cetateni rusi si trei organizatii din Rusia acuzate ca au interferat in alegerile prezidentiale americane din 2016 si in procesul politic american, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. “Rechizitoriul ii acuza pe toti inculpatii…

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Continentala (exceptand Rusia si Peninsula Scandinava), a inregistrat anul trecut un profit net preliminar de 318 de milioane de lei, in crestere de aproape cinci ori fata de anul 2016 cand acesta a fost de 67 de milioane de lei. Cifra de afaceri…

- Cetațenii Federației Ruse iși vor alege președintele din opt candidați. CEC-ul rus a prezentat modelul buletinului de vot, cu cei opt candidați care au fost inregistrați. Candidatura Kseniei Sobchak a fost aprobata astazi, transmite tvrain.ru.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie in Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a inregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia Independent.md.…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- In ziua alegerilor prezidențiale din 18 martie, mai multe regiuni din Rusia vor organiza și un sondaj privind proiectele de imbunatațire a orașului. Sondajele se vor desfașura in aceleași cladiri (sau linga ele), unde se afla secțiile de votare. Aceasta este o modalitate de a spori participarea la alegerile…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- Rusia, dopaj sistematic pentru Campionatul Mondial 2018? Rusia planuia sa foloseasca sistemul de dopaj instituționalizat pentru a le oferi fotbaliștilor din naționala la turneul final pe care il va gazdui in vara. Asta ar fi declarat Grigori Rodcenkov, fostul sef al laboratorului antidoping din Moscova,…

- Kim Jong-Un "si-a indeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El a atras de asemenea atentia ca singura cale de denuclearizare a Peninsulei Coreene este prin dialog. Coreea de Nord are o racheta "cu o raza de pana la 13.000 de kilometri, care poate atinge…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ patru milioane de persoane, informeaza, preluata de Agerpres. "Dinamica economiei…

- "Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pana in primavara prezidentiabilul, sa il aparam cu dintii pentru ca va fi atacat de statul paralel. Colegii din tara vor sa-l vada pe cel care se va lupta cu Iohannis", a spus secretarul general adjunct al PSD. Ideea organizarii…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia l-a inregistrat pe Vladimir Putin drept candidat la prezidențiale. Acum, actualul președinte va trebui sa colecteze 300 de mii de semnaturi pentru a putea participa la alegerile din martie 2018, scrie Vedomosti.

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Ksenia Sochak a fost inregistrata drept candidat la alegerile prezidențiale din Rusia din 2018, de catre Comisia Electorala Centrala, scrie Ria Novosti. Politiciana este candidatul partidului "Гражданская инициатива" (Inițiativa civila). Ksenia Sobchak poate acum sa inceapa colectarea oficiala a semnaturilor…

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani sunt asteptati sa se prezinte joi la urne pentru a-si alege reprezentantii in Parlamentul regional, acest scrutin reprezentand pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite in urma cu doua luni.