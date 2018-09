Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat la Adevarul Live daca UDMR poate inclina balanta in cazul unei motiuni de cenzura, Kelemen Hunor a raspuns: „Votul nostru nu conteaza. Supraestimati cu totii votul nostru. Asta ca ei prind curaj ca eu spun un lucru e o supraestimare. In saptamana din sesiune am votat pentru ambele comisii,…

- Cambodgienii se prezinta duminica la sectiile de votare in cadrul unor alegeri legislative marcate de absenta unui contracandidat solid care sa poata reprezenta o provocare pentru actualul premier, Hun Sen, aflat la conducerea tarii de peste trei decenii, transmit dpa si AFP. Hun Sen si sotia sa, Bun…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca este pregatit sa isi asume orice decizie pe care o va lua partidul, pentru a-si promova principiile si valorile in care crede, precum si…

- Sectiile de votare au fost deschise miercuri in Pakistan pentru alegeri parlamentare care vor avea loc in conditii de inalta securitate, dupa o campanie tensionata, marcata de atentate si acuzatii de interventie a armatei, relateaza AFP, preloata de agerpres. Circa 106 milioane de alegatori,…

- Președintele USR Dan Barna a declarat marți ca a avut un "schimb de mesaje" cu fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a invitat-o in partid, iar aceasta i-a raspuns ca vor putea sta de vorba cand se va intoarce din concediu. Barna a precizat ca, daca partidul decide sa o susțina, in cazul in…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat marti, la Timisoara, ca in formatiunea pe care o reprezinta nu s-a luat in discutie problema candidaturii pentru presedintia Romaniei. Totuși, Cioloș se pregatește de viitoarele alegeri si spera sa nu se ajunga acolo cu actuala…