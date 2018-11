Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ambasadoare franceza Salome Zurabisvili, sustinuta de partidul aflat la putere Visul Georgian, este data castigatoare in al doilea tur al scrutinului prezidential din Georgia, potrivit sondajelor la iesirea de la urne efectuate miercuri dupa inchiderea birourilor de vot, informeaza AFP.Salome…

- Opozitia liberala poloneza va controla majoritatea oraselor mari in urma alegerilor locale desfasurate duminica, Partidul Lege si Justitie (PiS, conservator), aflat la putere, nereusind sa-si adjudece niciunul, potrivit sondajelor la iesirea de la urne, prezentate de posturile de televiziune, transmite…

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- Georgienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege presedintele, pentru ultima data prin vot universal, in cursul unui scrutin considerat drept un test pentru partidul aflat la putere, din ce in ce mai nepopular, relateaza AFP. Marii favoriti ai acestui scrutin, extrem de strans, sunt…

- Opozitia cere oficial demiterea ministrului Justitiei, Tudoreld Toader, in urma raportului Comisiei de la Venetia, pe legile justitiei si modificarile la Codurile penale. Comisia a plublicat raportul in care se precizeaza ca modificarile aduse de Parlament Codurilor Penale și Legilor Justiției slabesc…

- Deputatul Partidului Social Democrat (PSD) Florin Iordache, presedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, a declarat luni, 22 octombrie, la Radio Fracence International (RFI) ca recomandarile Comisiei de la Venetia nu vor fi preluate in totalitate si s-a declarat dezamagit de…

- Reactie dura a Opozitiei, dupa publicarea in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta de modificare a legilor justitiei. Se pregateste o scrisoare catre Comisia de la Venetia. Liberalii spun ca Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inchis, practic, DNA-ul, prin aceste prevederi USR atrage atentia…

- Titus Corlațean, președinte al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Președinției Consiliului Uniunii Europene, a participat la reuniunea interparlamentara „Stadiul dezbaterii privind Viitorul Europei”, organizata…