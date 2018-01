Stiri pe aceeasi tema

- Marele favorit al scrutinului, presedintele in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale din Finlanda, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt…

- Finlandezii au început sa voteze duminica în primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie câstigat de liderul în exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova,…

- Secretarul de stat American Rex Tillerson, a pus la colț din nou Rusia pentru atacurile cu arme chimice care continua in Siria, acolo unde regimul Bashar al Assad, in lipsa de alte resurse, lovește enclavele controlate de catre opoziție cu arme chimice, omorand civili și militanți deopotriva.

- Amenințarea izbucnirii unui conflict militar in Europa crește in contextul cursei inarmarilor, iar noile sancțiuni impotriva Rusiei, care se pregatesc in SUA, vor fi considerate de Moscova ca o declarație de razboi, a avertizat directorul VTB Bank, in cadrul forumului de la Davos

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Aleksandr Grusko din postul de reprezentant permanent al Rusiei la NATO, un decret in acest sens fiind publicat luni pe portalul oficial de informatii juridice al administratiei ruse.

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Ministerul Afacerilor Externe al Frantei a atentionat vineri impotriva oricarei puneri in discutie a acordurilor de pace de la Minsk cu privire la Ucraina, dupa votul din parlamentul ucrainean in favoarea unei legi ce califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul din estul acestei tari, informeaza…

- Suedia se pregateste sa editeze un manual de informare a publicului despre masurile pe care trebuie sa le ia in cazul izbucnirii unui razboi, in timp ce ia amploare dezbaterea nationala despre reactia la amenintarea din partea Rusiei. Brosura, care va fi trimisa la 4,7 milioane de adrese, va informa…

- Politologul rus Dmitri Oreșkin crede ca prabușirea imperiului rus este puțin probabila in viitorul apropiat, insa peste 25 de ani acest scenariu este aproape inevitabil. Consecințele prabușirii Rusiei pentru lume pot fi mult mai periculoase decat au fost consecințele prabușirii Uniunii Sovietice, a…

- Oficiali americani suspecteaza producatorul antivirusului Kaspersky ca software-ul este folosit în activitatile de spionaj rusesc si pentru a împiedica activitatile de spionaj americane, relateaza The Wall Street Journal. Estonia suferise un atac cibernetic puternic…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale Alexandru Tanase a revenit miercuri, 10 ianuarie, in functia de ministru al Justitiei. El a comunicat ca intentioneaza sa faca schimbari in domeniu.

- "Cum am putea opri razboiul? Exista mai multe solutii. Putem schimba continutul Acordului de la Minsk", a declarat Leonid Kravciuk intr-un interviu acordat postului 112.Ukrainia.In opinia lui Kravciuk, o intrevedere intre liderii Ucrainei si Rusiei ar putea fi un pas major in fata spre…

- CHISINAU, 6 ian — Sputnik, Octavian Racu. Subiectul relansarii relațiilor economice cu Rusia a fost unul dintre cele discutate în cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" de la Realitatea TV, în seara de joi, 4 ianuarie. Invitații, în mare parte, s-au exprimat în favoare…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Franța susține ca este fiul fostului monarh Mihai I. La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul Regelui Mihai, care a incetat din viața in data de 5 decembrie 2017, la reședința sa din Elveția . Regele…

- Calatorul din Franța Yves Chaloin a decis sa efectueze un maraton de ciclism in Iakutia. Ciclistul a calatorit deja peste 700 de kilometri in cea mai rece regiune a Rusiei și intenționeaza sa ajunga la Oimiakon, transmite REN TV. Yves calatorește in geruri de 40 de grade pe o bicicleta, care s-a defectat…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Momentul istoric pentru Ortodoxia romana in care Patriarhul Kiril al Rusiei a vizitat Romania a fost povestit de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Preafericitul Daniel vorbeste in premiera si despre vizita sa in Rusia intr-un interviu acordat Televiziunii Romane."Prezența a fost o necesitate,…

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- Agent secret al Rusiei chiar in inima Guvernului Ucrainei. Serviciile de inteligenta de la Kiev l-au retinut ieri pe Stanislav Ejov, asistentul premierului Vladimir Groisman. El a fost arestat la locul de munca si este acuzat ca lucra pentru FSB.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- CHIȘINAU, 14 dec — Sputnik. Solicitat de Sputnik sa comenteze declarația de joi a lui Vladimir Putin, analistul politic Dragoș Dumitriu a dat de înțeles ca deja se poate vedea luminița de la capatul tunelului în ceea ce privește situația internaționala, destul de tensionata…

- De asemenea, tribunalul a decis ca Ulyukayev trebuie sa plateasca o amenda de peste 130 de milioane de ruble (aproximativ 1,9 milioane de euro sau 2,2 milioane de dolari) si i-a retras dreptul de a detine functii publice.Fostul ministru, care si-a anuntat intentia de a face recurs, a fost…

- Pierderea unui satelit ce a fost lansat la sfarșitul lunii noiembrie de pe cosmodromul Vostochny (Vostocinii), inaugurat recent in Orientul Indepartat al Rusiei, a fost cauzata de o eroare de calcul, au anunțat marți reprezentanții agenției spațiale ruse Roscosmos, citați de AFP.

- Se cunosc toate cele 16 echipe calificate in optimile de finala ale Campionatului Mondial de Handbal din Germania. Romania, castigatoarea grupei A, va infrunta Cehia luni, de la ora 18:30, la Leipzig. In sferturi, cel mai probabil adversar ar fi Olanda, vicecampioana mondiala și europeana. In…

- Comitetul International Olimpic (CIO) ar putea ridica suspendarea Rusiei in momentul ceremoniei de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang, pe 25 februarie, relateaza presa...

- Un europarlamentar din Ungaria, care este membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, este acuzat de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri procurorii ungari, relateaza agentiile Reuters si MTI. Continuarea pe ZFCorporate…

- Echipele Romaniei, Franței, Rusiei, Germaniei și Serbiei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, dupa primele desfașurarea primelor trei etape din faza grupelor. Sursa foto: Simplywunderbar — Handball-WM der Frauen 2017 / Facebook …

- ubstanța radioactiva a fost detectata, începând cu 29 septembrie "în toate țarile europene, începând cu Italia și spre nordul Europei", transmitea agenția rusa de meteorologie Rosgidromet. Cu peste doua luni în urma, agentiile de monitorizare…

- Ziua a doua de la Campionatul Mondial de handbal feminin a adus si primele surprize, Franta si Olanda, doua dintre favoritele la castigatigarea competitiei, fiind invinse de Slovenia, respectiv Coreea de Sud. Au obtinut victorii, printre altele, echipele nationale ale Norvegiei, Rusiei sau Danemarcei.

- UPDATE Exita utilizatori care confirma ca rețeaua funcționeaza.WhatsApp a cazut iar! E pentru a doua oara in aceasta luna, dupa ce la inceputul lunii noiembrie milioane de utilizatori s-au plans ca nu pot trimite mesaje. Problema este una globala, fiind semnalate deficiențe in țari precum…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca nu accepta tonul adoptat de Departamentul de Stat al SUA în comunicatul privind pachetul de legi ale justiției. ”Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta…

- Legea rusa asupra mass-media ca "agenți ai strainatații" este o "amenințare pentru media libere și independente", au deplans duminica serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine…

- Televiziunea Antena 3 a fost amendata cu 30.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru incalcari ale legislatiei audiovizuale in editia din 24 mai a emisiunii ”Sinteza zilei”, in care au fost facute acuzatii la adresa Monicai Macovei, fost ministru al Justitiei.Potrivit…

- Rusia ar putea interzice difuzarea de publicitate de catre Google pe teritoriul sau in cazul in care motorul de cautare va reduce distribuirea de știri din mass-media ruse precum postul de televiziune internațional Russia Today (RT) și agenția Sputnik, a avertizat marți vicepreședintele Dumei de…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca pentru aceasta infrangere nu exista un vinovat anume, ci contextul intern i-a permis Romaniei o candidatura serioasa. ”Nici nu avea cum sa vina in Romania avand in vedere demersurile superficiale și tardive facute de Romania. Nu poți, doar așa, cu niște…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt. …

- 'Acumularea de forțe și echipamente suplimentare NATO in apropiere de granițele noastre nu se limiteaza la istoria achiziționarii sistemelor Patriot (de catre Polonia). Sunt puse in aplicare deciziile Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea flancului estic, care implica desfașurarea in Polonia…

- Premierul britanic Theresa May a acuzat Rusia de agresiuni militare si ca se amesteca in alegerile din alte tari. Sunt cele mai dure cuvinte de pana acum ale sefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus ca nu dorește un nou „razboi rece” si nici o confruntare perpetua cu Rusia.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Estul Indepartat al Rusiei, provocand moartea a cel puțin opt oameni. Un copil a supraviețuit accidentului aviatic, relataza Russia Today. Avionul s-a prabușit in timpul manevrelor de aterizare. Mai precis, piloții au pierdut controlul aeronavei atunci cand…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns luni la Soci, in sud-vestul Rusiei, unde va discuta cu Vladimir Putin despre modalitatile de a avansa in incercarile de reglementare a conflictului sirian, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader, explica ca Legea recursului compensatoriu, cea care a eliberat mii de deținuți, inclusiv cei periculoși din penitenciare, a fost moștenita de pe vremea tehnocraților, de la fostul ministru al Justiției, Raluca Pruna.Citește și: Aproximativ 10.000…

- Peste 260 de oameni au fost arestați in Moscova, dupa ce au luat parte la o manifestație neautorizata impotriva lui Vladimir Putin. Protestul a avut loc la apelul opozantului radical Viaceslav Malțev, care traiește in exil in Franța, noteaza AFP Viaceslav Malțev, fost candidat la alegerile legislative…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…

- Acuzațiile de amestec al Rusiei in alegerile prezidențiale americane nu sunt decat "fantezii", a declarat marți ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agenția de presa Interfax, potrivit Reuters. "Fara nicio cea mai mica dovada, noi suntem dupa cum știți…