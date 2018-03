Stiri pe aceeasi tema

- Rușii sunt chemați duminica la urne sa-și aleaga președintele pentru urmatorii 6 ani. Potrivit celor mai recente sondaje, Vladimir Putin va caștiga detașat din primul tur. Singura problema ar putea fi prezența scazuta la vot.

- La 18 martie 2018, in Federația Rusa vor fi organizate alegeri prezidențiale. Cu aceasta ocazie, autoritațile Federației Ruse au decis deschiderea a 27 de secții de votare in Republica Moldova. Dintre acestea, trei sunt constituite in teritoriul controlat de autoritațile constituționale și alte 24 sunt…

- "Liderul de la Chisinau nu este autonom si nici nu respecta statutul oficial pe care il are", a spus unul dintre edilii moldoveni care militeaza pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. Zilele trecute, la o ceremonie oficiala, primarul Vitalie Salari l-a criticat dur pe Igor Dodon in cadrul unui…

- 12% din drumurile din Republica Moldova sunt in stare foarte rea. Autoritatile gestioneaza, in prezent, contracte de reabilitare a infrastructurii rutiere in valoare totala de circa 200 de milioane de euro. Lungimea totala a drumurilor publice, la 1 ianuarie curent, era de 10.684 km. Situatia a fost…

- Mișcarea Civica Europeana, formata din deputați ai primului Parlament, care au votat Declarația de independența, și personalitați care au militat pentru renașterea și eliberarea naționala, îndeamna partidele proeuropene sa desemneze candidați comuni la alegerile locale noi din municipiile…

- Ministerul rus de Externe a solicitat, luni, condamnarea la nivel international a legii antipropaganda din Republica Moldova, prin care programele rusesti de televiziune si radio cu un continut informativ-analitic, militar si politic au fost eliminate. „Ne-am adresat la structurile internaționale…

- Presedintele legislativului a vorbit despre provocarile de securitate comune pentru Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cum ar fi securitatea energetica, securitatea informationala (lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false), despre apararea in contextul conflictelor inghetate.Andrian…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Dezbatere electorala cu scantei la o televiziune din Federatia Rusa. Doi candidati la alegerile prezidentiale, Vladimir Jirinovski si Ksenia Sobchak, fosta jurnalista, s-au certat in cadrul unei emisiuni difuzate in direct, informeaza Meduza.io.

- Republica Moldova ca stat neutru nu are nevoie sa se inarmeze, pentru ca nu are nici dușmani cu care sa lupte și de care sa se apere. O astfel de opinie a fost exprimata de catre fostul viceministru de externe al Republicii Moldova, director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice si Securitate,…

- Congresul SUA a inregistrat, miercuri, o rezolutie prin care sustine asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere Federatiei Ruse sa-si retraga trupele si munitiile din regiunea Transnistria, relateaza site-ul deschide.md.

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Republica Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Republicii Moldova de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre.

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Vladimir Voronin, fostul presedinte de la Chisinau: Traian Basescu trebuie audiat de SIS deoarece submineaza statalitatea Republicii Moldova"Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc, du-te in Romania…

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmati in mod oficial ca participanti la alegerile prezidentiale ce vor avea loc in Federatia Rusa in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala, informeaza vineri Xinhua. Numele celor opt candidati…

- Deși Dodon se considera un mare creștin, acesta organizeaza chefuri de lux, de doua ori pe luna, la Condrița, in timp ce 700 de mii de pensionari nu au bani de paine. Declarațiile ii aparțin lui Alecu Renița, deputat in primul parlament al Republicii Moldova, scrie 10TV.md

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Parlamentului Republicii Moldova condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar si a unor institutii media din Republica Moldova. Atacurile…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Dezamagiti de politicieni si promisuni desarte, cetatenii Republicii Moldova refuza sa mearga la alegeri. In ultimii ani, rata de participare la scrutinele electorale abia de a trecut de 50%. Pentru a motiva oamenii sa iasa la vot, Ascociatia Promolex a lansat astazi campania de educatie civica si…

- Trei moldoveni au decedat, iar altul a fost internat în spital, în urma unui grav accident produs pe 28 ianuarie în regiunea Kaluga, raionul Meșciovsk, pe traseul M-3 km 234 din Rusia, scrie publika.md Potrivit datelor Ministerului Situații Excepționale al Federației Ruse,…

- În perioada 22 – 28 ianuarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 287 143 traversari, dintre care un numar de 149 853 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 74 553 traversari, fiind semnalat…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, sustine ca declaratia adoptata de Duma de Stat ca reactie la legea anti-propaganda din R. Moldova demonstreaza ca Federatia Rusa are „un moment de slabiciune”. In opinia acestuia, propaganda rusa ramane „singurul obstacol in calea unirii R.Moldova…

- Duma de Stat îl acuza pe Dodon de ipocrizie. Cel putin asta sugereaza, în esenta, prim-vicepreședintele Comisiei pentru afaceri cu statele CSI, Constantin Zatulin, când afirma ca presedintele R. Moldova "este solidar cu actiunile rusofobe" ale guvernului de la Chisinau,…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Prospera republica ceha organizeaza vineri si sambata un scrutin prezidential strans, intr-un al doilea tur in care se vor confrunta presedintele pro-rus actual, Milos Zeman, si rivalul sau pro-european Jiri Drahos, scrie AFP.

- Un grup de deputați a înregistrat astazi în Parlamentul Republicii Moldova un proiect de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova, transmite MOLDPRES. …

- Consultarile pentru care a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa, Andrei Neguța ,„pot dura”. Nu exista o data limita stabilita pentru revenirea diplomatului la Moscova, transmite deschide.md Într-o solicitare oficiala catre Ministerului Afacerilor…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Trupele de ocupație a Federației Ruse (TOFR) au facut exercitii militare inclusiv trageri cu toate tipurile de armament, pe teritoriul Republicii Moldova. Separatiștii se pregatesc intens de lupta avand un program bine stabilit de catre organizatori.

- Fostul presedinte Traian Basescu este dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei. S-a respins…

- Fostul presedinte Traian Basescu s-a aratat dezamagit de decizia instantei de a-i respinge cererea de anulare a decretului de retragere a cetațeniei Republicii Moldova. Decizia magistratului nu este insa definitiva si poate fi atacata cu apel, in 30 de zile. "Nu am ce comenta. E decizia instantei.…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse in Transnistria in ultimii 25 de ani, a anuntat sambata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, intr-un interviu acordat unei publicatii…

- Deputații Dumei de Stat a Federației Ruse condamna interdicția impusa in privința difuzarii știrilor și programelor analitice din Rusia. Ei considera ca interzicerea difuzarii programelor de știri din Federația Rusa in Republica Moldova nu este nimic altceva decit inca un pas indreptat impotriva Rusiei,…

- Promisiunea lui Igor Dodon a fost realizata. Jurnalista rusa întoarsa la Moscova, Irada Zeynalova a revenit în R. Moldova. Informatia a fost confirmata pentr Point.md de catre purtatorul de cuvând al Politiei de Frontiera. „Este corecta informatia. Aseara,…

- Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, care a fost rechemat la Chișinau, este așteptat la Ministerul de Externe pentru o discuție cu noul ministru, Tudor Ulianovschi, scrie radiochisinau.md Despre modul cum vede colaborarea cu Rusia, Ulianovschi a raspuns ca discuțiile vor avea loc „pe…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Președintele interimar al Republicii Moldova, Adrian Candu, a promulgat, miercuri, proiectul de modificare a Codrului Audiovizualului, cunoscut drept &"legea anti-propaganda&", se arata într-un comuncat al parlamentului.

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a vorbit despre relațiile tensionate cu Federația Rusa intr-un nou editorial publicat in "Wall Street Journal", informeaza Noi.md. Politicianul a remarcat ca Republica Moldova și alte țari din regiune au nevoie de suportul partenerilor occidentali „pentru a ține piept agresiunii…

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…

- Federatia Rusa va avea de anul viitor un nou ambasador în Republica Moldova: Oleg Vasnetov, care îl va înlocui pe actualul sef al misiunii diplomatice ruse, Farit Muhamedsin, informeaza marti Radio Chisinau, care citeaza cotidianul rus Kommersant. Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin,…

- Piața din vest este cruciala pentru comerțul moldovenesc în condițiile în care aduce schimbari calitative și asigura stabilitate pentru businessul moldovenesc la livrarea marfurilor și produselor. În anul 2017, în comerțul internațional al Republicii Moldova au aparut semnale…

- Ministerul de Externe arata, intr-un comunicat, ca rechemarea la Chisinau a ambasadorului Andrei Neguta ar fi legat de cazurile de hartuire si intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a politicienilor din Republica Moldova, intensificarea acestora in ultima perioada si lipsa unor reactii…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova l-a convocat pentru consultari pe ambasadorul sau in Rusia, Andrei Neguța, se anunța intr-un comunicat postat pe site-ul MAEIE de la Chișinau. „In legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…