- Decizia luata de peste 20 de tari privind expulzarea unor diplomati rusi dupa otravirea unui fost agent dublu rus rus in Marea Britanie este "rezultatul unor presiuni colosale" din partea Washingtonului, a declarat marti seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de AFP. "Atunci cand se cere ca un…

- Seful statului egiptean Abdel Fattah el-Sisi, care conduce un regim autoritarist, este aigur de realegerea sa in scrutinul prezidential care a inceput luni si a carui miza principala este participarea la vot, relateaza AFP. Intr-o scoala din cartierul instarit Heliopolis, plasata sub un dispozitiv…

- CAIRO: Egiptenii merg astazi la vot pentru a-și alege președintele. Cetațenii trebuie sa se decida intre actualul președinte, Abdel Fattah al-Sisi, și un candidat foarte puțin cunoscut, dar care face mari eforturi pentru a demonstra ca nu este ”minionul” domnului Sisi. Filiala egipteana a gruparii Stat…

- Egiptenii incep sa voteze luni in alegeri prezidentiale in care victoria presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sisi este aproape sigura, relateaza dpa. Singurul competitor al lui al-Sisi in scrutin este Moussa Mostafa, un politician putin cunoscut care deja si-a exprimat sprijinul pentru un al…

- Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne.Martori oculari, politia si armata au format un perimetru de securitate in jurul locului exploziei.Atacul nu a fost revendicat deocamdata, dar se…

- Doua persoane au fost ucise si a treia grav ranita de o avalansa care a avut loc in Valea Aran, din Pirinei, au declarat joi pompierii din Catalonia (nord-estul Spaniei), citati de AFP. Pompierii catalani "au trimis un elicopter si au localizat trei persoane, din care doua decedate si…

- Craterele din asfalt distrug mașinile satmarenilor. Astfel a pațit și un șofer care și-a rupt cauciucurile intr-o groapa aflata pe drumul ce leaga localitațile Petin și Ambud. Totul s-a intamplat in cursul zilei de marți, 20 martie. „Groapa maaaare inainte de pod intre Petin și Ambud pe direcția de…

- In ianuarie a.c., Moussa Mostafa, un politician obscur din Egipt, si-a anuntat in ultimul moment candidatura la presedintie, devenind singurul contracandidat al presedintelui in exercitiu Abdel Fattah al-Sissi la scrutinul care are loc saptamana viitoare, relateaza dpa. Mostafa, liderul micului partid…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut peste 70% din voturile rusilor, relateaza site-ul agentiei Tass. Dupa numararea a aproximativ 21% din voturi, Comisia Electorala Centrala a anuntat ca Putin a obtinut 71.97%…

- Tiberiu Ușeriu a caștigat, pentru a treia oara la rand, cursa de anduranța 6633 Arctic Ultra, cel mai dur maraton din lume. In acest context, președintele Romaniei a transmis un mesaj. "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv,…

- Tibi Ușeriu a fluturat steagul Romaniei dupa ce a parcurs pe jos cei 618 de kilometri, in condiții extreme. Ultramaratonistul in varsta de 44 de ani a avut de-a face cu temperaturi de pana la minus 38 de grade Celsius și de vant care a suflat la rafala cu aproape 100 de kilometri pe ora. Alaturi…

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Rezultatul probelor de laborator, care au confirmat prezența virusului gripal au sosit abia miercuri, 7 martie, la trei zile dupa decesul barbatului. Numarul deceselor inregistrate in Caraș-Severin se ridica la patru, toate fiind cauzate de complicațiile gripei. Reamintim celelalte trei cazuri…

- Un reprezentant al Ministerului de Externe rus, Serghei Riabkov a declarat, ca exista dovezi care arata precis faptul ca Statele Unite incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 martie. Dar nu s-au aratat si dovezile deocamdata.

- Noua ipoteza in cazul morții fotbalistului italian Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a murit fulgerator in noaptea de sambata spre duminica, fiind gasit fara suflare in camera de hotel din Udine . Toscanii jucau in Serie A cu Udinese. S-a speculat ca fotbalistul in varsta de 31 de ani ar fi decedat…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a sosit duminica in Egipt, pentru o vizita de doua zile, in cadrul primului sau turneu in strainatate dupa numirea sa in iunie, informeaza AFP. El a fost intampinat de presedintele Abdel Fattah al-Sissi pe aeroportul international…

- Preluand un model practicat pe scara larga in Suedia, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit reprezentanții Primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete,…

- Ștefan Bretan este șoferul care a provocat tragedia de aseara. Gestul sau inconștient a îndurerat o întreaga familie. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte pe patul de spital. O alta femeie se afla în stare grava, Imaginile suprinse…

- Brandul a inregistrat o rata de creștere a vanzarilor din Romania de 21% in 2017 fața de 2016 București, 21 februarie – Carlsberg, brandul de bere super premium aflat in portofoliul United Romanian Breweries Bereprod (URBB), a inregistrat o rata de creștere a vanzarilor din Romania de 21% in 2017 fața…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- Alegerile prezidentiale de la sfarsitul lunii martie din Egipt nu vor fi "nici libere si nici corecte", au avertizat paisprezece organizatii de aparare a drepturilor omului, conform unui comunicat difuzat marti de Human Rights Watch si citat de AFP. "Guvernul egiptean a calcat in picioare conditiile…

- Fortele de securitate egiptene au ucis 10 militanti intr-un schimb de focuri si au arestat 400 de suspecti, inclusiv straini, intr-o actiune intreprinsa in Sinai, a precizat marti armata, potrivit televiziunii de stat, transmite Reuters. Egiptul a lansat vineri o vasta operatiune de securitate,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In acest moment, sunt puțini cei care iși imagineaza ca viitoarele alegeri prezidențiale vor avea loc in absența lui Klaus Iohannis. Aproape fara excepție, toate analizele care iși propun sa anticipeze desfașurarea acestor alegeri pornesc de la doua premize: 1). Klaus Iohannis…

- Cetatenii ecuadorieni au decis duminica, prin referendum, ca nimeni nu poate fi reales în functii publice - inclusiv cea de presedinte al tarii - de un numar nelimitat de ori, informeaza Reuters, DPA si EFE. O numaratoare rapida a voturilor si rezultatul dupa înregistrarea a 22% din raspunsuri…

- Rezultatul SML Gorj: Moartea copilului de patru ani a survenit din cauza insuficienței cardio-respiratorie acuta, consecința a unei meningo-encefalita acuta. Sreyultatele de aici, se vor trimite la Institutul Cantacuzino din București, pentru a confirma diagnosticul exact Un baiețel de patru ani,…

- O coalitie alcatuita din partide de opozitie si personalitati a lansat marti un apel la boicotarea prezidentialelor programate in martie in Egipt, pentru care Abdel Fattah al-Sisi este candidat la propria succesiune, considerand ca este o "mascarada", relateaza AFP. Autoritatea nationala…

- Seful partidului liberal Al-Ghad, Moussa Mostafa Moussa, favorabil sefului statului Abdel Fattah al-Sissi, a declarat luni pentru AFP ca se prezinta la alegerile prezidentiale pentru a candida impotriva presedintelui egiptean in exercitiu, considerat favorit. Mai multi membri ai partidului…

- ''Anuntam astazi decizia noastra de a nu intra in aceasta cursa si de a nu prezenta documentele candidaturii noastre'', a declarat Khaled Ali intr-o conferinta de presa la Cairo.Anuntul survine la o zi dupa ce autoritatile egiptene l-au retinut pe fostul sef al statului major al armatei,…

- Armata egipteana l-a acuzat marti pe generalul in retragere Sami Anan ca si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale in mod ilegal si ca a comis ''crime'', potrivit unei inregistrari video postate pe pagina sa oficiala pe Facebook, relateaza AFP. Generalul Anan,…

- Anul trecut, prin primavara, dupa un vant foarte puternic, primarul Romanului a comunicat ca a inițiat inventarierea tuturor sarpantelor construite in oraș, pentru a afla cate sunt autorizate și care este starea lor. La cat de prompt raspund asociațiile de proprietari, inventarierea s-a lungit pana…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- Presedintele in exercitiu ceh Milos Zeman il va numi inca o data pe Andrej Babis in functia de prim-ministru indiferent de rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Cehia, prevazut pentru 26 si 27 ianuarie, a anuntat marti seful statului ceh, transmite Reuters, conform agerpres.ro. …

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi va candida pentru un al doilea mandat în fruntea tarii, la scrutinul prezidential din luna martie 2018, pe care cel mai probabil îl va câstiga, informeaza agentia de stiri Reuters. „Astazi ... va spun sincer si…

- "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis in direct de televiziunea egipteana, potrivit Agerpres.Aspirantii la cea mai inalta functie in stat au termen pana pe 29 ianuarie sa-si inregistreze candidatura. Citeste…

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sissi, a anuntat vineri ca va candida pentru un al doilea mandat, la alegerile prezidentiale din luna martie a acestui an, transmite AFP. "Imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al Republicii", a declarat Sissi, intr-un discurs transmis…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi l-a destituit pe seful serviciilor de informatii (EGID), Khaled Fawzy, pe care l-a inlocuit temporar cu seful sau de cabinet Abbas Kamal, un apropiat al sau, au anuntat joi mass-media de stat egiptene, informeaza AFP. Seful statului egiptean a promulgat…

- Dacian Ciolos a postat pe contul de Facebook un mesaj referitor la demisia premierului Mihai Tudose. Fostul premier scrie ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei. Intr-o…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

- Președinta Tribunalului Timiș, judecatorul Adriana Stoicescu, a punctat, intr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, despre lipsa de asumare a responsabilitații in societarea romaneasca și despre cine pierde cu adevarat in toata aceasta ecuație. Nu este insa primada data cand judecatoarea trage…

- Parlamentul egiptean a prelungit marti - cu trei luni - starea de urgenta instaurata in aprilie, in urma unor atentate sangeroase vizand biserici copte, revendicate de gruparea Statul Islamic (SI), o masura de exceptie propusa de presedintele Abdel Fattah el-Sisi si validata de Legislativ, dupa ce…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat marele…

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat, remis, joi, AGERPRES. AGERPRES. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala…

- Cum se ajunge la o asemenea perceptie negativa și la acest nivel de neîncredere în politica româneasca? Avem de-a face cu o tema interesanta de reflecție, iar cercetarile sociologice, cum este cea de fața, ofera explicații. Iata câteva dintre acestea, scrie sociologul clujean…