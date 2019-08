Stiri pe aceeasi tema

- Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ”2 septembrie…

- Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari. Vicepremierul Daniel Suciu preciza dupa adoptarea din 25 iunie, ca actul normativ nu este perfect, dar va fi corectat…

- Romanii din Diaspora vor putea vota mai ușor și fara a sta la cozi incepand cu alegerile prezidențiale, spune deputatul USR Cristina Iurișniți. Aceasta susține ca, partidul din care face parte va continua sa promoveze proiectele de lege privind votul electronic și extinderea votului prin corespondența.…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. "În şedinţa de Guvern de astăzi a fost şi o hotărâre…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru anul 2019 cu 3 milioane de lei pentru acordarea burselor pentru elevii etnici romani care studiaza in scoala sau in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana, ca limba…

- Legea privind votul in diaspora a fost adoptata miercuri de Camera Deputatilor, care este for decizional, cu 228 de voturi pentru, unul – impotriva si 19 abtineri. Dupa vot, liberalul Laurențiu Leoreanu a enumerat schimbarile care se vor aplica la urmatoarele alegeri prezidențiale pentru alegatorii…