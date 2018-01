Alegeri prezidentiale in Cipru: Actualul sef al statului, Nicos Anastasiades, si candidatul de stanga Stavros Malas se vor infrunta in turul doi

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele cipriot conservator, Nicos Anastasiades, a castigat duminica primul tur al alegerilor prezidentiale si urmeaza sa-l infrunte pe candidatul stangii, Stavros Malas, in runda finala, in care se va decide viitorul lider al acestui mic stat divizat de peste 40 de ani, transmite AFP.…

- Romania U 17 va fi pregatita de Aurel Țicleanu. Sorin Colceag, demis! Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei...

- Presedintele in functie al Cehiei, Milos Zeman, conduce dupa turul al doilea al alegerilor prezidentiale, desfasurat vineri si sambata, in fata contracandidatului sau, independentul Jiri Drahos, conform rezultatelor venite de la 10% dintre sectiile de vot, transmite Reuters preluat de agerpres. Zeman,…

- Presedintele american Donald Trump spune ca este pregatit sa fie audiat sub juramant de procurorul special Robert Muller, in dosarul posibilei interferente a Rusiei in alegerile prezidentiale de la sfarsitul anului 2016, relateaza presa internationala. Unii spun ca audierea ar putea fi sfarsitul anchetei.

- Candidatul la alegerile prezidentiale egiptene Sami Anan, general in retragere, a fost arestat si dus intr-un loc necunoscut, a afirmat marti un purtator de cuvant al campaniei sale electorale, Mahmoud Refaat, citat de agentia DPA.Potrivit sursei, 30 de membri ai campaniei electorale a lui…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana, a declarat, la interviurile Libertatea Live , ca actualul șef al social-democraților, Liviu Dragnea, va avea susținerea partidului daca va lua decizia de a candida la prezidențiale. In ciuda problemelor penale și a faptului ca este contestat in strada. Totodata,…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Cluj, ca formatiunea sa va avea, foarte probabil, un candidat la presedintie. 'Cel mai probabil da, vom avea un candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, este o decizie pe care o vom lua in interiorul partidului. USR este un partid…

- Inca o victorie pentru Simona Halep: s-a calificat in turul 3 la Australian Open Simona Halep s-a calificat in turul trei de la Australian Open, dupa ce a invins-o categoric pe Eugenie Bouchard. Numarul 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-2, 6-2. Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat,…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, pro-rusul Milos Zeman, s-a clasat detasat in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din aceasta tara si il va avea ca adversar in cel de-al doilea tur de scrutin (pe 26 si 27 ianuarie) pe pro-europeanul Jiri Drahos, informeaza AFP.

- Presedintele pro-rus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival pro-european, Jiri Drahos, in cel de al doilea tur, pe 26 si 27 ianuarie.

- Americanca Venus Williams, finalista de anul trecut si cap de serie 5 la turneul de tenis Australian Open, va primi in primul tur replica elvetiencei Belinda Bencic, care nu a niciodata trecut de turul 2 in primul Grand Slam al anului, la Melbourne, relateaza site-ul competitiei. In absenta…

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Debutul de an a adus deja zece telegrame de convocare la loturile nationale pentru jucatorii Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;.Selectionerul lotului national Under 17 al Romaniei format din fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2001 , Sorin Colceag, i a convocat pe Alexandru Serban, Alex Georgescu,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- Egiptul va organiza primul tur al alegerilor prezidentiale in intervalul 26-28 martie, un al doilea tur urmand sa aiba loc, daca va fi necesar, la 24-26 aprilie, a anuntat luni Comisia Electorala Nationala, transmit AFP, Reuters si dpa. Actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi este considerat…

- Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la sedinta CSM ca actualul Consiliu a picat testul unitatii si al sperantei. "E un moment al bilantului, s-au spus numai lucruri bune, lucruri frumoase. Eu as vrea sa vorbesc despre nerealizarile CSM. (...) Va spuneam in 2017 ca se…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- Potrivit lui Badalau, Comitetul Executiv Național al PSD, care urmeaza sa se reuneasca în curând, va decide daca e nevoie de un congres, scrie evz.ro. Numarul 2 din PSD a mai spus ca Guvernul ar putea fi restructurat astfel încât Executivul sa fie „mai…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- In Liberia are loc marti al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care candideaza fostul celebru fotbalist George Weah si actualul vicepresedinte, Joseph Boakai, transmit dpa si AFP. George Weah, fost star al lui PSG si AC Milan si actual senator, candideaza din partea Coalitiei pentru Schimbare…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind…

- Pe fondul emotiilor generate de funeraliile Regelui Mihai unul dintre liderii PSD lanseaza o propunere socanta, mai ales ca este venita din partea unui partid considerat nemonarhist. Presedintele executiv al PSD, Badalau propune organizarea unui referendum privind trecerea Romaniei la un regim monarhic.…

- Actualul sef al statului Honduras, Juan Orlando Hernandez, de dreapta, a fost declarat oficial duminica invingator al scrutinului prezidential controversat din 26 noiembrie, a anuntat autoritatea electorala din aceasta tara, la finalul unei renumarari a voturilor, transmite AFP. "Presedintele reales…

- Președintele FIFA, in 2012 secretar general UEFA, a acceptat ca forul turc sa-și modifice regulamentul in mod excepțional pentru ca Fener sa nu ajunga in liga secunda dupa scandalul meciurilor trucate. Gianni Infantino l-a inlocuit pe Sepp Blatter, dar e exact același tip de lider in fotbal. Actualul…

- Evenimentul de inaugurare a Anului „Ștefan cel Mare și Sfânt” va avea loc pe 2 februarie, la Palatul Republicii. Potrivit președintelui Igor Dodon, care a semnat un decret prezidențial în acest sens, acțiunea face parte din șirul activitaților dedicate pastrarii și întaririi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, afirma, intr-un mesaj prilejuit de Ziua Constituției, ca parlamentarii ALDE vor continua sa acționeze pentru "a ingradi manifestarile antidemocratice ale statului paralel". "Astazi, de ziua Constituției, vreau sa reamintesc…

- Directorul FBI, Christopher Wray, a aparat joi politia federala, sub tirul criticilor presedintelui american, Donald Trump, care incearca sa discrediteze o ancheta asupra influentei Moscovei in timpul campaniei din 2016 si a presupusei intelegeri secrete cu echipa sa, transmite AFP, conform agerpres.ro. …

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente legale diferite si e foarte bine sa ne completam unii pe altii. E bine ca institutiile statului sa colaboreze. E bine ca colaborarea sa se realizeze discret, prin intalniri directe intre noi si nu sa fie mediate de presa. Cel putin noi, Consiliul…

- Gabriel Petrea 2.500 de membri TSD iși aleg duminica presedintele pentru urmatorii doi ani, la un congres la care sunt asteptati tineri din SUA, UE si Republica Molodova. Actualul președinte, ministrul Gabriel Petrea este unicul candidat inscris. Congresul pentru alegerea presedintelui Tineretului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat joi Statele Unite ca vor sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul prezidential...

- Iohannis retrimite Parlamentului legea care vizeaza vacantarea functiilor de directori de scoli. Seful statului critica proiectul de lege ajuns la promulgare, și considera necesara clarificarea situatiilor juridice in care poate interveni interimatul functiilor de director si director adjunct din unitatile…

- „Saptamana trecuta mi-am aratat intregul sceptcism fața de anunțatele modificari in legislația fiscala, am numit acest comportament al PSD o țopaiala fiscal-bugetara și tot ce am vazut la televizor, tot ce am auzit și astazi imi confirma ca evaluarea mea a fost cat se poate de exacta”, a declarat președintele.…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, sambata, ca partidul sau va avea "cu siguranta" un candidat propriu in turul I al alegerilor prezidentiale din 2019, iar pe presedintele Klaus Iohannis il va sustine numai in situatia in care acesta va ajunge in turul II, iar candidatul USR nu. "Despre…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, la inceputul acestei saptamani, dupa sedinta coalitiei desfasurata la Vila Lac, ca s-a discutat despre plafonarea cheltuielilor generale ale statului deoarece este nevoie de bani pentru investitiile de anul viitor. ”Am discutat despre necesitatea…

- Presedintele comisiei parlamentare de control al SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat marti ca, in prezent, sunt in vigoare 65 de protocoale incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si diverse institutii ale statului, el explicand ca membrii comisiei nu au apucat sa verifice temeinic…

- Deputatul USR Cluj, Adrian Dohotaru, a anunțat ca își da demisia din USR, partid care nu îl mai repezinta. ”Îmi dau demisia din USR. Cum sunt un om al dialogului, voi colabora pe proiecte punctuale cu USR și cu celelalte partide. Plec din USR…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu , a declarat, dupa ședința de luni seara a coaliției PSD-ALDE, care a avut loc la Vila Lac 1, și la care a participat și premierul Mihai Tudose, ca s-a discutat despre necesitatea plafonarii cheltuielilor generale ale statului, el precizand ca nu s-a pus problema…