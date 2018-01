Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, a ciștigat primul tur al alegerilor din Cehia, informeaza Agerpres. Zeman, in virsta de 73 de ani, cunoscut de asemenea pentru opiniile sale prochineze si antimusulmane, este creditat cu 41,99% din sufragii. El se plaseaza inaintea fostului presedinte…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Milos Zeman, un veteran de stanga prorus si antimusulman, este in frunte in turul intai al alegerilor prezidentiale din Cehia dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, transmite AFP.

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, plasat in frunte sambata in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, se va confrunta cu un rival proeuropean, Jiri Drahos, in al doilea tur pe 26 si 27 ianuarie, potrivit rezultatelor aproape complete, citate de AFP si Reuters.…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman, un veteran al stangii, s-a plasat in frunte sambata, la sfarsitul celei de-a doua zile a primului tur al alegerilor prezidentiale in Republica Ceha, informeaza AFP citand rezultatele partiale dupa numararea a 50% din voturile exprimate. Zeman,…

- Presedintele in exercitiu Milos Zeman, prorus si veteran al stangii, este in fruntea primului tur al alegerilor din Cehia, dupa numararea a 50 la suta din buletinele de vot, relateaza AFP, conform news.ro.Zeman, in varsta de 73, cunoscut pentru opiniile prochineze si antimusulmane, este creditat…

- Primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha a intrat in a doua zi, fiind de asteptat sa fie castigat de presedintele in exercitiu Milos Zeman, care insa ar urma sa obtina mai putin de jumatate din voturi, ceea ce va face necesar si un al doilea tur de scrutin, transmite sambata DPA.…

- O femeie si-a dat jos bluza si s-a repezit spre presedintele ceh Milos Zeman, strigandu-i, in limba engleza, "Zeman - tarfa lui Putin", chiar cand seful statului se pregatea sa voteze in scrutinul prezidential desfasurat vineri, relateaza Reuters.

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie. Dintre cei opt contracandidati ai actualului sef al statului,…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- Republica Ceha va decide, luna aceasta, daca il menține in funcție sau il inlocuiește pe președintele țarii, Milos Zeman, unul dintre cei mai vocali susținatori din Europa ai liderului de la Moscova, Vladimir Putin

- Presedintele ceh Milos Zeman risca sa fie confruntat cu o serioasa provocare in cazul in care Jiri Drahos, candidat centrist pro-european, va ajunge in turul doi al alegerilor prezidentiale, arata un sondaj publicat marti si citat de AFP.

- Presedintele ceh Milos Zeman conduce in sondaje inaintea alegerilor prezidentiale care vor avea loc vineri si sambata, insa actualul sef al statului ar putea fi pus in dificultate daca se va confrunta in turul al doilea cu Jiri Drahos, candidat centrist proeuropean, transmit AFP si Reuters. In afara…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca va candida pentru un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida ca independent, dar spera sa fie...

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, miercuri seara, ca va candida pentu un nou mandat de președinte la alegerile prezidențiale din 2018, transmite BBC News. Actualul lider de la Kremlin spune ca va schimba echipa. In cadrul unui discurs ținut in fața angajaților de la o fabrica de mașini din…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui mișcare populista ANO a caștigat detașat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de președintele Milos Zeman pentru a deveni șef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP și EFE. Președintele ceh i-a încredințat…

- Guvernul Cehiei in exercitiu isi va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anuntat vineri pe Twitter premierul ceh Bohuslav Sobotka, deschizand calea unei noi administratii in urma alegerilor legislative din luna octombrie, relateaza Reuters.Presedintele ceh Milos Zeman…

- Cu exact doi ani inainte de alegerile prezidentiale din 2019, situatia in care se afla presedintele Klaus Iohannis in sondaje nu este cea mai confortabila. Cel mai recent sondaj realizat la nivel national de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) arata ca, daca s-ar organiza acum alegeri,…

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene împotriva Rusiei în urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza…

- Fostul premier Mirek Topolanek și fostul șef al Academiei de Științe Jiri Drahos apar ca principalii adversari ai președintelui Milos Zeman, favorit la viitoarele alegeri prezidențiale din Cehia, in ianuarie, pentru care depunerea candidaturilor s-a incheiat marți, transmite AFP. Milos Zeman,…

- Miliardarul Andrej Babis, a carui mișcare populista ANO (Mișcarea Cetațenilor Nemulțumiți) a caștigat alegerile legislative din Republica Ceha sambata trecuta, a anunțat vineri ca va forma un guvern minoritar alcatuit din tehnicieni din afara partidelor, informeaza AFP. El a primit un refuz…

- Omul de afaceri Andrej Babis, liderul mișcarii populiste ANO invingatoare in alegerile parlamentare din Cehia, a avut luni contacte preliminare in vederea formarii unei coaliții, sarcina delicata ținand cont de problemele sale cu justiția și de prezența a noua partide in Camera Deputaților, transmite…

- Miliardarul Andrej Babis, caștigatorul alegerilor din Cehia (foto: www.politico.eu) In prima jumatate de veac de existenta, intre 1918 si 1968, Cehoslovacia a fost ocupata de trei ori: prima oara de Germania nazista, in 1939, apoi de trupele Moscovei, in 1945 si 1968. Dupa caderea comunismului si disparitia…

- Cu aproape o saptamana in urma, in data de 10 octombrie 2017, cu ocazia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), presedintele ceh Milos Zeman a declarat ca Occidentul ar trebui sa recunoasca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa, ceea ce ar conduce catre evitarea unui razboi,…