Principalul concurent al actualului presedinte afgan Ashraf Ghani in alegerile prezidentiale care au avut loc sambata in Afganistan, seful executivului Abdullah Abdullah, si-a revendicat victoria luni, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza AFP.



"Avem cel mai mare numar de voturi in aceste alegeri", a declarat Abdullah, sustinand ca "nu va exista un al doilea tur".



Comisia Electorala Independenta (IEC) nu a anuntat inca cifrele de participare la scrutin, ale carui rezultate preliminare ar urma sa fie date publicitatii la 19 octombrie.



Unul dintre responsabilii…