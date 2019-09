Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de vot pentru alegerile prezidentiale din Afganistan s-au inchis sambata in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua. Rezultatele…

- Mai multe explozii au avut loc sambata in orasele Kabul, Ghazni, Jalalabad si Kandahar, la o ora dupa deschiderea sectiilor de votare in Afganistan, unde alegatorii trebuie sa-si aleaga viitorul presedinte, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. La Kandahar, in sudul tarii, trei persoane au fost…

- Votul pentru alegerea unui nou presedinte al Afganistanului a inceput sambata, peste 9 milioane de afgani fiind inregistrati pentru a vota pe fondul temerilor de violente si frauda, potrivit Reuters, citat de mediafax.ro.

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters. Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi pentru si 299 impotriva…

- O acțiune ampla de verificare a tuturor transportatorilor de persoane a inceput vineri dimineața in toata țara. Ministrul afacerilor interne, Mihai Fifor, a facut anunțul pe Facebook. Acțiunea este o decizie luata dupa disparițiile de la Caracal și ii vizeaza pe transportatorii ilegali de persoane.…

- "Procente, calcule, gandiri, razgandiri, tabere... Pierdem esențialul! Pe mine nu ma intereseaza nimic din toate astea. Ma intereseaza doar ca Romania sa nu mai fie majordomul nimanui, ca țara noastra sa se regaseasca pe sine și ca romanii sa aiba la vot alternativa uman-sanatoasa oferita de cineva…

- Reprezentanții Statelor Unite și cei ai Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta posibilitatea conceperii unui nou acord care sa limiteze armele nucleare, care ar putea include și China, relateaza Reuters.Citește și: ALDE AMENINȚA cu ruperea coaliției de guvernare:…