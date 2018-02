Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, „nu va avea curajul” sa propuna demiterea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. El a mai precizat ca „surpriza neplacuta” vine insa din partea presedintelui Iohannis si „a abandonului sau total” fata de acest…

- Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, considera ca ce se intampla duminica seara, in fața DNA, este, de fapt, o revoluție. Dupa ce ieri a avut loc mitingului organizat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care a protestat fata de abuzurile comise de procurorul Portocala (n.r. - Mircea Negulescu,…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre revocarea Laurei Codruța Kovesi și a spus ce se va intampla daca aceasta va pleca de la conducerea DNA.

- Liviu Dragnea a anunțat ca exclude ca la Congresul PSD din martie sa se stabileasca viitorul candidat la prezidențiale. Insa, Codrin Ștefanescu il contreaza public și cere ca PSD sa desemneze candidatul la alegerile prezidențiale de la finele lui 2019. Secretarul general adjunct al social-democraților…

- "Raspunsul era cel deja cunoscut, intarzierea este cauzata de necesitatea aparitiei acelei ordonante de urgenta, care trebuia sa rezolve problema celor 20.000 de salariati din educatie, angajati pe fractii de norma sau post, pentru ca in situatia in care nu aparea ordonanta, aveau veniturile diminuate…

- Avem de-a face cu o rasturnare de situație. La ultimul CExN PSD, care a avut loc in urma cu doua saptamani, Codrin Ștefanescu a propus congres pentru modificarea statutului și stabilirea candidatului la prezidențiale. Atunci, liderul PSD a spus ca nu se impune organizarea unui astfel de eveniment. …

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- A aparut primul candidat pentru alegerile prezidentiale din toamna anului viitor. Mircea Moise (74 de ani), un roman stabilit in Germania, a anuntat pe site-ul propriu ca are si un program de guvernare, care are insa niste propuneri socante. Moise propune supravegherea, prin ascultarea telefoanelor,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 31 ianuarie, o discuție cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bruxelles. Printre temele abordate au fost și modificarile legislative din domeniul justiției.„Cred ca așteptați sa spun macar o fraza despre abordarea pe legile…

- Anunt important de la Guvern. Ministrul Muncii a anuntat ce salarii vor scadea de la 1 februarie. Reactia Olgutei Vasilescu vine dupa ce presedintele Iohannis a criticat guvernantii ca nu si-au respectat promisiunea de a majora toate salariile. Olguta Vasilescu spunea ca vor fi aproximativ 3% dintre…

- Ironia sorții face ca Liviu Dragnea sa-și dea obștescul sfarșit din calitatea sa de președinte al PSD nu in urma vreunei acțiuni a opoziției ori a statului paralel. Chiar partidul pe care in acest moment il reprezinta ii arata ușa. Iar clanța o manevreaza Codrin Ștefanescu. Semnalul dat de acesta…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Senatorul Traian Basescu a declarat, marți, in emisiunea Romania 9, la TVR 1, ca este de acord cu formarea unei coaliții de dreapta care sa susțina la urmatoarele alegeri prezidențiale un candidat unic, dar a adaugat ca problema este "onestitatea PNL-ului".

- Administratia din Venezuela, afectata de o grava criza economica si sociala, a convocat marti alegeri prezidentiale anticipate in care va candida si presedintele in functie, Nicolas Maduro, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”.„Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al neincrederii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul.

- Un acord special între Marea Britanie si Uniunea Europeana asa cum îsi doreste guvernul de la Londra este posibil dupa Brexit, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron într-un interviu pentru BBC, care a difuzat sâmbata fragmente, relateaza AFP. Întrebat…

- CExN al PSD a decis, la ultima sedinta, ca viitorul premier PSD, respectiv Viorica Dancila, sa nu mai solicite avize de la serviciile de informatii in ceea ce priveste ministrii din Cabinet, a precizat, joi, pentru MEDIAFAX, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu.

- Liviu Dragnea nu va face nicio propunere pentru fotoliul de premier, marți la ședința PSD în care se va discuta acest lucru. Mai mult, Dragnea nu va participa la ședința. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al partidului, a explicat ca Liviu Dragnea a spus la ședința CEx…

- "Candidatul PSD trebuie sa aiba urmatoarele calitați și va spun in exclusivitate, pentru noi și electoratul nostru. Noi așa gandim: unu: sa nu fie securist și al statului paralel. Doi: sa aiba curaj sa iși asume lucrul acesta, cu tot ce se pregatește. Trei: Sa reușeasca in turul doi…

- In Cehia au loc vineri si sambata alegeri prezidentiale, iar presedintele in exercitiu, Milos Zeman, este creditat cu prima sansa de sondajele de opinie, informeaza DPA. Potrivit acestora, el nu va obtine insa peste 50% in primul tur, deci va avea loc si turul al doilea, pe 26-27 ianuarie, informeaza…

- "Buna intrebare. Nici nu mai știu. Cred ca facusem o ancheta despre niște afaceri relativ dubioase ale domniei sale. De acolo, din zona Buzaului, știu ca cineva mi-a zis, la un moment dat, a aruncat așa o informație ca ar avea un frate care se ocupa cu nu știu ce lucruri. (...) Era de ani buni in…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, marți seara, prezent in platoul Romania TV, a anunțat ca luni vor fi transmise informații importante in cadrul unei conferințe de presa.

- Intr-un interviu acordat DC News, Ionuț Cristache a fost intrebat cum vede participarea unor jurnaliști la proteste. „La fel cum vad participarea unor politicieni la proteste: nu ar trebui sa existe", a spus Ionuț Cristache, adaugand: „Tu, ca politician, ai anumite parghii pe care un om de rand nu…

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a oferit detalii despre primele transferuri pe care "cainii" le-ar putea realiza in aceasta iarna, croatul Ivan Pesici și spaniolul Aitor Monroy. "Pesici va veni la București, cluburile sunt ințelese. Va ramane sa se discute cu jucatorul, sper sa…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Senator PSD, atac la ambasade. Tit Liviu Brailoiu, care este membru in comisia juridica a Senatului, considera ca textul comunicatului comun al ambasadelor a sapte tari Europene, in care reprezentantii misiunilor diplomatice isi exprimau ingrijorarea cu privire la evolutiile in reforma justitiei in…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader a sprijinit ideea președintelui Romaniei de a fi introdus in Constituție principiului integritatii, prin care persoanele cu probleme penale sa nu mai poata ocupa funcții publice inalte.

- Alina Mungiu-Pippidi a comentat cautarile PSD-ului pentru un candidat in alegerile prezidentiale din 2019. "PSD este intr-o situatie extrem de grea, ca sa il infranga cineva pe Iohannis care e intr-o pozitie foarte puternica cum au fost la noi toti presedintii in functie. Conteaza mai mult ce eviti…

- Jurnalistul Radu Tudor a vorbit pe blogul sau despre situația din PSD. „Sunt cel puțin cinci acțiuni dure de ciocnire între Dragnea și Tudose în ultimele 30 de zile”, a spus Radu Tudor. „Tudose e la cuțite cu Dragnea. Evident, sunt pastrate…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale înainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. ”Sa stiti ca e si dorinta mea, si a altor colegi sa ne definim pâna în primavara prezidentiabilul, sa îl aparam cu dintii pentru ca va…

- "Pana in primavara trebuie sa stabilim cine este prezidențiabilul PSD. Colegii din teritoriu vor sa-l vada pe candidatul care se va lupta cu Klaus Iohannis", a zis Codrin Ștefanescu la Antena 3. Social-democratul a zis ca trebuie sa se stabileasca numele candidatului PSD la prezidențiale pentru a-l…

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, crede ca problema de identitate a echipei de fotbal Steaua se va rezolva, intr-un final, iar numele si palmaresul vor reveni la George Becali. "Hai, dom'le, ca el aici nu are nicio vina. Gigi Becali are vreo vina? Sunt doi, trei…

- Social democratul a zis ca nu va ieși in strada. Mai mult decat atat, Adrian Solomon a spus: "Și pe Ceaușescu l-au sfatuit unii sa faca miting". "Eu nu ies in strada! Cine vrea sa faca miting, nu are decat. Și pe Ceaușescu l-au sfatuit unii sa faca miting", a zis Adrian Solomon. PSD va organiza…

- Vești nu tocmai bune pentru romanii din Peninsula! Mai exact, Italia va spune „adio”, in curand, la plata salariilor in numerar, societațile comerciale in Peninsula urmand sa fie obligate prin lege sa efectueze plata salariilor catre angajați numai prin transfer bancar sau prin oficiul poștal. Nerespectarea…

- Parlamentarii din Comisia speciala pentru legile Justitiei au preluat punctele de vedere si argumentele CSM si ale asociatiilor profesionale si au dat libertate Consiliului in ceea ce priveste numirile de magistrati, a declarat luni presedintele comisiei, Florin Iordache,

