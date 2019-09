Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta este ultima in care candidații la alegerile prezidențiale se pot inregistra la BEC. Prezidențiabilii PNL și USR, Klaus Iohannis și Dan Barna, iși vor depune candidaturile in aceeași zi, respectiv vineri, 20 septembrie. Viorica Dancila se va inregistra oficial in cursa joi, conform…

- ​​Dan Barna își va depune candidatura la prezidențiale pe 20 septembrie, în aceeași zi Klaus Iohannis. Prezidențiabilul USR-PLUS a declarat un tur II Iohannis-Barna ar fi „un lucru foarte bun”. „E un mesaj de însanatoșire sa nu avem PSD în turul II”,…

- Cercetarea s-a facut de institutul "Verifield" pe un eșantion de 1.000 de persoane, prin interviu telefonice, la nivel național. Potrivit sondajului, Klaus Iohannis intra lejer in turul 2 și marea batalie este pentru concurentul din finala, unde trei candidați au șanse sensibil egale sa mearga…

- Au aparut multi candidati la presedintie, aparent prea multi, insa insuficent de multi pentru a cuprinde intreaga arie de probleme cu care se confrunta Romania si cetatenii ei. Practic, fiecare cetatean se comporta ca si cand ar fi candidat prezidential. In sensul ca stie ce ar trebui facut. Nu stie…

- Un congres aproape in soapta. O sala de marime medie, un public tacut, aplauze de complezenta, ca la teatru, unde se joaca o piesa clasica, modesta, cu actori de mana a doua. Viorica Dancila, votata in unanimitate candidat prezidential al PSD, va juca, cu siguranta, cartea modestiei. Crede in oameni,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, care va avea loc luni, vor fi abordate mai multe subiecte, printre care si remanierea guvernamentala si candidatul PSD la alegerile prezidentiale din luna noiembrie. "In Comitetul Executiv pe care…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Surse din cadrul AEP sustin ca in urma discuțiilor cu premierul Viorica Dancila data alegerilor prezidențiale sa fie 10 noiembrie pentru primul tur și 24 noiembrie pentru turul doi. Potrivit unui sondaj Europa FM, daca duminica viitoare ar fi organizate alegeri prezidentiale, Klaus Iohannis…