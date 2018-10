Stiri pe aceeasi tema

- Brazilienii sunt asteptati duminica la urne, pentru a-si alege viitorul presedinte, iar favorit in cursa este fostul capitan de armata Jair Bolsonaro, extremist de dreapta, criticat pentru laudele aduse fostului regim dictatorial, dar care a promis ca va pune capat violentelor si coruptiei.Supranumit…

- In contextul in care se vorbește despre activarea articolului 7 contra Romaniei, situație invocata și de catre președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a afirmat ca nu se va ajunge in aceasta situație, dar recunoaște ca este totuși o problema doar daca se discuta despre acest aspect cu privire…

- Conform unui sondaj intern al PSD, social-democratii nu au nicio sansa sa castige presedintia Romaniei in 2019. Mai mult, in caz de alegeri parlamentare, actuala opozitie ar obtine majoritatea voturilor, iar ALDE nici macar nu ar intra in Parlament. Potrivit sondajului, la prezidențiale, Klaus Iohannis…

- Ce nu au reușit partidele din Opoziție și președintele Klaus Iohannis par sa reușeasca social-democrații: debarcarea lui Liviu Dragnea din funtea PSD! Scrisoarea care provoaca revoluția in partid și semnata de doar 3 lideri, dar asumata de mai multe zeci, a provocat discuții aprinse in PSD, dar și…

- Desi inca la un an distanta, totusi alegerile prezidentiale bat la usa cu insistenta cerandu-le partidelor sa declare starea de urgenta. Cu toate ca fiecare presedinte s-a plans ca nu are destule prerogative pentru a-si indeplini sarcina de „parinte al patriei”, de „tatuc”, de prima vioara sau de ce…

- Fostul președinte Traian Basescu l-a sfatuit pe șeful statului Klaus Iohannis sa ii propuna premierul Viorica Dancila semnarea unui pact de coabitare, in contextul in care blocajul intre Președinție și Guvern "din exterior se vede groaznic"."Toate instituțiile se bat cu toate instituțiile,…

- Dacian Cioloș și echipa de la Mișcarea Romania Impreuna vor prezenta in toamna „oferta politica detaliata”. Pana atunci, fostul premier a declarat intr-un interviu pentru Ziare.com ca nu exclude o candidatura la alegerile prezidențiale din 2019.Reporter: Candidați la prezidențiale? Dacian…