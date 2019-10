Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, printr-o hotarare, inca 270 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie AEP a precizat ca acum sunt 714 sectii aprobate. Infiintarea celor 270 de sectii de votare a fost facuta de catre AEP la propunerea misiunilor…

- Campania electorala pt alegerile prezidentiale din 10.11 incepe la ora 7.oo Foto arhiva Oficial, campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 10 noiembrie începe în aceasta dimineata. Echipele de campanie ale celor 14 candidati au trebuit ca pâna la miezul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, vineri, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), o lista suplimentara cu 270 de sectii de votare in strainatate, in completarea celor 444 de sectii aprobate. Astfel, pana in prezent, MAE a propus 714 sectii de votare care vor fi organizate…

- Ziarul Unirea AEP a facut anunțul: 444 de sectii de votare in diaspora pentru prezidențialele din noiembrie Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat inființarea a 444 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. „Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, prin…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a aprobat primele propuneri ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile a 444 de sectii de votare din strainatate la alegerile prezidentiale din noiembrie. Misiunile diplomatice si oficiile consulare trebuie sa asigure conditiile minimale…

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat deschiderea primelor 444 de secții de votare in diaspora, pentru alegerile prezidențiale din acest an. Conform solicitarii Ministerului de Externe, in perioada urmatoare vor fi propuse spre deschidere și alte secții, ceea ce va duce numarul acestora la peste…

- Autoritatea Electorala Permanenta a aprobat, prin Hotararea nr. 35/2019, propunerile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare privind sediile a 444 de sectii de votare din strainatate la alegerile pentru presedintele Romaniei din anul 2019, transmise de Ministerul Afacerilor Externe, informeaza…

- &"Estimarile Ministerului de Externe arata ca trebuie înființate nu mai puțin de 900 de secții de votare, estimari care nu au în spate o evidența clara a intenției de vot la alegerile prezidențiale din anul 2019&", susține,