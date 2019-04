"In 19 aprilie voi avea o dezbatere cu Porosenko pe Stadionul Olimpic din Kiev, cu conditia sa-i pot pune orice fel de intrebari", a declarat Zelenski intr-o inregistare video postata pe Telegram.



Anterior, Porosenko a declarat ca ar dori sa aiba o dezbatere cu Zelenski in data de 14 aprilie.



Liderul fractiunii parlamentare "Blocul lui Petro Porosenko", Artur Gherasimov, a declarat luni ca "Petro Porosenko spera sa aiba o dezbatere cu Zelenski (...) atat in 14, cat si in 19 aprilie".



Potrivit legislatiei ucrainene, dezbaterile intre candidati sunt transmise in direct…