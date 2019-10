Stiri pe aceeasi tema

- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, i-a lansat provocarea președintelui Klaus Iohannis o provocare și il cheama la o dezbatere electorala unu la unu.Citește și: SURSE - Ultimatum pentru Dancila in PSD ”Ii lansez și de aici, de la Falticeni, provocarea lui Klaus Iohannis sa vina la…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, într-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „înalt ca bradul, dar leneș”, potrivit Mediafax. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale,…

- Viorica Dancila a sustinut la Brasov ca presedinte Klaus Iohannis trebuia sa lupte pentru oameni si pentru siguranta acestora. "Un presedinte vine in mijlocul oamenilor in fiecare saptamana, in fiecare luna, un presedinte nu se trezeste dupa patru ani, dupa cinci ani doar ca sa jigneasca pe…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale din noiembrie, Viorica Dancila, l-a atacat dur, vineri, intr-un discurs rostit la Brașov, pe președintele Klaus Iohannis, despre care a spus ca este „inalt ca bradul, dar leneș”.Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a spus, vineri…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, a spus despre Klaus Iohannis ca este "inalt ca bradul, dar lenes" si incearca sa convinga cetatenii dupa cinci ani de mandat ca mai merita un vot. Dancila a mai afirmat ca Iohannis da indicatii de la Bruxelles, dar acolo sta ca "ghiocelul" si…

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- Intr-o intervenție la Romania TV, in contextul in care ALDE și-a anunțat ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu nu va mai candida la prezidențiale, Bogdan Chirieac a subliniat importanța scrutinului prezidențial pentru PNL care risca sa se prabușeasca in cazul in care președintele Klaus…

- Mesajul sau i-a vizat atat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pe doamna Viorica Dancila – candidatul PSD, pe Dan Barna – candidat din partea USR, cat și pe ceilalți candidați, care vor fi prezenți in cursa electorala, invitandu-i sa i se alature și sa semneze acest Legamant al candidaților.…