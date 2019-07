"As cere demisia tuturor liderilor care au obtinut un rezultat sub cel la care s-au angajat, (daca PSD va pierde alegerile, n.red.). Fiecare judet trebuie sa-si faca o analiza si sa-si propuna un criteriu de performanta. Daca lasam la voia intamplarii, putem avea judete care se implica si muncesc si judete care nu vor face acest lucru. Atunci este corect ca in primul rand cei care nu indeplinesc aceste criterii sa fie primii care-si dau demisia si apoi conducerea centrala", a spus Viorica Dancila, intr-o conferinta de presa.

Sefa PSD a raspuns astfel unui jurnalist care a intrebat-o…