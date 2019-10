ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Theodor Paleologu: E absolut ruşinos pentru ţara asta să aibă de ales între Iohannis şi Dăncilă ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Mi se pare rusinos, absolut rusinos pentru tara asta sa aiba, Doamne fereste, de ales intre Iohannis si Dancila. Mi se pare ca este simbolul unui faliment moral al intregii natiuni. In 2014 am votat Iohannis ca sa nu fie un plagiator presedinte (...) Acuma sa votam din nou Iohannis ca sa nu fie presedinte creatura lui Dragnea? Ar fi absolut rusinos, cu atat mai mult cu cat bilantul domnului Iohannis este extrem de sarac. Romania lucrului bine facut s-a dovedit una dintre cele mai mari gogorite electorale spuse vreodata. N-a facut nimic, da' bine!", a declarat Theodor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

