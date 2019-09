Mihai Chirica a declarat marti ca il sustine pe Klaus Iohannis in alegerile prezidentiale, motivand ca actualul sef al statului n-a evitat Iasiul si ca de fiecare data cand a venit in oras nu a facut-o doar pentru voturi.

"Ne-a tratat cu respect si a promulgat Legea privind transformarea Iasului in capitala istorica a Romaniei. Am avut onoarea sa ne vedem de foarte multe ori la Iasi, in diverse momente. Pentru o Romanie stabila, normala, dupa cum spune domnia sa in slogan, sau mai bine spus pentru o Romanie care vrea sa ramana in continuare un partener european viabil si un partener…