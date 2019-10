Stiri pe aceeasi tema

- "Intre partidele noastre exista o intelegere care ne da posiblitatea noua si candidatului Mircea Diaconu sa fie sustinut de alianta noastra. Nu este o alianta politica bazata pe un program, ci doar o intelegere pentru sustinerea lui Mircea Diaconu. Si noi, si cei de la Pro Romania, apreciem ca singura…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…

- Conducerea ALDE a decis, luni, ca formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu sa iasa de la guvernare. Miniștrii partidului trebuie sa iși depuna demisiile, urmand ca premierul Viorica Dancila sa numeasca in locul celor 4 miniștri ALDE, intermiari. Decizia vine dupa ce liderii ALDE și Viorica Dancila…

- Delegația Naționala a Pro Romania a decis azi la Palatul Parlamentului o alianța electorala (Alianța ALDE-Pro Romania) la alegerile prezidențiala cu ALDE și susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu, fost senator PNL și fost europarlamentar independent.Vezi și: PSD mai poate sta 90 de zile…

- Calin Popescu Tariceanu are discutii cu Victor Ponta pentru o alianta intre ALDE si PRO Romania, care l-ar putea sustine pe actorul Mircea Diaconu in alegerile prezidentiale. Fostul europarlamentar Mircea Diaconu spune intr-un interviu la RFI ca a fost chemat la discutii cu ALDE si Pro Romania,…

- Fostul europarlamentar Mircea Diaconu isi va anunta azi, pe treptele Ateneului Roman, la ora 16.00, intentia de a candida ca independent la presedintia Romaniei. Surse politice au declarat pentru G4Media ca Diaconu ar urma sa fie sustinut de viitoarea alianta politica formata dintre Pro Romania si ALDE.…

