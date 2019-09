Mircea Diaconu ne-a spus ca a depașit deja numarul necesar de semnaturi. "Oh, dar s-au strans deja mult mai mult de 200.000 de semnaturi și in continuare vin tabelele de la oamenii care ma susțin. Oamenii s-au mobilizat exemplar și vreau sa le mulțumesc pentru asta. In primul tur voi fi cu siguranța, nu știu despre turul II.

Deocamdata nu mi-am facut niciun fel de program, deocamdata. Aștept sa depun semnaturile, sa imi fie validata candidatura și apoi voi incepe sa merg prin țara, sa discut cu oamenii. Ma pregatesc sa-mi fie contestata candidatura, poate iar voi fi nevoit sa-mi apar…