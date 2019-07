Stiri pe aceeasi tema

- PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale din luna noiembrie, iar Congresul care il va valida va avea loc pe data de 3 august, a anuntat, luni, presedintele partidului, Viorica Dancila, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. ‘Congresul PSD pentru validarea candidatului la…

- Robert Cazanciuc a fost intrebat de jurnalisti daca exista riscul ca Partidul Social Democrat sa nu intre in al doilea tur al alegerilor prezidentiale daca nu va avea un candidat comun cu ALDE. 'Nu cred ca cineva se gandeste in mod serios ca PSD nu ar putea intra in turul doi. Cu siguranta…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a subliniat, marți seara, rolul foarte mare pe care il au serviciile secrete in politica romaneasca și a aratat ca acestea vor decide totul privind alegerile prezidențiale, afirmand ca generalii se joaca acum cu președinte Iohannis prin a ridica tot felul de posibili…

- ”Președintele a fost de acord cu tot ce am spus, un singur lucru nu știu daca i-a convenit sau nu, noi am mers la Cotroceni spunandu-i ca nu suntem de acord ca referendumul pentru revizuirea Constituției sa fie odata cu alegerile prezidențiale, pentru ca nu vrem și, conform recomandarii Comisiei…

- Dan Barna a spus, dupa consultarile cu Iohannis, ca pentru orice guvern non-PSD este greu sa funcționeze eficient, in contextul in care PSD și ALDE au majoritate parlamentara, insa il va susține, daca va respecta condițiile impuse de USR.„(...) I-am transmis și președintelui poziția noastra.…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca nu a înțeles ca anunțul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidențiale. Președintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide. De partea cealalta, președintele…

- Ion Cristoiu lanseaza o noua ipoteza privind miza alegerilor europarlamentare din 26 mai. Jurnalistul a afirmat, la emisiunea “Gandurile lui Cristoiu”, ca o victorie a PNL va fi una falsa deoarece nu va determina schimbari la nivel local sau la nivelul majoritații parlamentare.Ion Cristoiu…

- Dintre cei care și-au anunțat intenția de a candida la prezidențiale cel mai bine sta in Bucureșt, președintele Calin Popescu-Tariceanu, .arata datele unui sondaj realizat de CURS in Capitala. Acesta...