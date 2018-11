Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai influenta institutie, reformata in vederea proiectului national legat de Unire, a fost Biserica Ortodoxa Romana. Politica inteleapta a lui Carol I a inteles impactul urias al Bisericii intr-o tara in care majoritatea populatiei traia la tara si era analfabeta. A ajutat, apoi a folosit Biserica…

- O urna cu pamant din campurile de lupta si cimitirele eroilor din Primul Razboi Mondial, din Romania, Cadrilater, Basarabia si Bucovina de Nord, a fost depusa sambata, in cadrul unei ceremonii militare si religioase, la Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, la initiativa Asociatiei Nationale Cultul…

- Varianta in limba romana a Tratatului de la Trianon, din 1920, va fi expusa din 15 noiembrie, la Muzeul Municipiului Bucuresti, documentul apartinand fostului senator hunedorean Haralambie Vochitoiu, dupa ce acesta l-a cumparat la o licitatie publica, in urma cu trei ani, din colectia fondatorului…

- Joi, 1 Noiembrie 2018, orele 11:00, sub patronajul I.P.S. Prof.Univ.Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, Facultatea de Teologie a Universitatii Ovidius din Constanta organizeaza Conferinta Nationala: 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu Romania 14.11.1878 14.11.2018 . Conferentiaza: Prof.Univ.Dr.…

- Rezolutia Marii Adunari Nationale de la Alba Iulia, drapele purtate de delegatii, stiloul lui Pan Halippa, pana de aur pe care a folosit-o Vasile Goldis vor putea fi regasite in cadrul unei ample expozitii dedicate Centenarului Marii Uniri, care se va deschide in jurul datei de 25 noiembrie in holul…

- Autor: Stelian ȚURLEA Istoricul Petre Țurlea a publicat, incepand cu 1996, mai multe volume privind raporturile dintre romani și unguri: Ip și Traznea. Atrocitati maghiare si actiune diplomatica romaneasca (studiu si documente), Editura Enciclopedica,1996; UDMR si societatea romaneasca, Editura Romania…

- Ministerul Educatiei Nationale aplica standarde duble cand considera drept manifestare politica separatista si condamna faptul ca elevii Liceului de Arta „Pallo Imre” au desenat in curtea scolii harta Ungariei Mari, dar nu se opune hartilor Romaniei Mari care includ si Basarabia, folosite de scolile…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu" al Academiei Romane, prof. Dan Dungaciu, considera ca generatia politica actuala risca sa fie cea care a ratat Centenarul si atentioneaza ca marcarea, in 2020, a 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon…