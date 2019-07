Alegeri prezidenţiale 2019. Liviu Pleşoianu, mesaj nou: Nu e vorba despre mine "Romania - ca țara ce creeaza punți intre țari, nu ca țara ce se arunca pe sine in acceleratorul dement de particule beligerante. Romanii - ca popor ce propune punți intre popoare, nu ca popor care pierde pana și puntea catre sine. Fie sa FIM! ...Ma voi incapațana sa spun asta pana vor auzi toți! Apoi, la sfarșitul acestui an, vom vedea cați vom fi... Pentru ca nu e vorba despre mine, e vorba despre NOI! Le urez succes celor care procente calculeaza și calculat candideaza "ca sa nu mai iasa Iohannis". Eu candidez pentru mult, mult mai mult decat atat...", a scris Plesoianu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

