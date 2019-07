Alegeri prezidenţiale 2019. Liviu Pleşoianu, dornic să fie candidatul PSD: Mă lupt până la capăt "Mergem IMPREUNA la prezidențiale? Voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Eu nu sunt o nevertebrata, sunt un OM LIBER! Nu ma intereseaza ințelegerile lor pe sub masa, candidații lor teleghidați. Vad ca unora le e atat de frica incat și-au activat nevertebratele dandu-le ordinul de zi pe unitate sa ma atace, in orice fel. ...Mult succes! Ma lupt cu voi pana la capat, securiștilor! Nu sunt un om perfect, sunt plin de defecte. Dar voi deschide un drum nou pentru Romania: drumul OAMENILOR LIBERI! ...Cine merge pe acest drum?", a scris Plesoianu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

