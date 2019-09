Alegeri prezidenţiale 2019. Kelemen Hunor, anunţ surprinzător: Trebuie să încercaţi şi cu un maghiar "In primul rand voi vorbi (in campania electorala - n.r.) despre viziunea mea, despre viziunea noastra si aici, sigur, sunt multe aspecte care sunt comune si pentru romani si pentru maghiari. Eu cred ca ati incercat mult-mult cu presedinti romani, ati incercat si cu un presedinte de etnie germana, acum e randul sa incercati si cu un maghiar. Si va fi mai bine, sunt convins de acest lucru, fiindca, daca pana acum nu v-a fost si nu ne-a fost bine cu fostii presedinti sau nu a fost asa bine cum am fi vrut, haideti sa incercam cu mine. In primul tur alegerea buna este sa fiu votat eu, sa fiu ales… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

