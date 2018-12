Alegeri prezidențiale 2019. Ionuț Cristache: Asta am să fac la vot "Nu știu ce se intampla acolo cand ajung ei la Cotroceni. Insa ce se intampla nu este bine și cred ca, din nefericire, pentru mine, ca cetațean, cred ca o sa imi anulez din nou votul. Adica la cine se prefigureaza de la PSD... eu cred ca Dragnea va face tot posibilul sa candideze. Oricine va candida de la PSD va intra in turul doi. Și oricine va intra in turul doi de la PSD il va face președinte pe Iohannis", a declarat Cristache in emisiunea Laviniei Șandru de la TVR 1. [citeste si] Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

