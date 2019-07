Alegeri prezidenţiale 2019. Cum va vota diaspora în cele două tururi „Ca importanța pentru acest moment avem hotararea de Guvern prin care s-a stabilit data alegerilor 10 noiembrie, pentru strainatate este 8-9 și 10 așa cum spune legea, fie ca este vorba pentru secția de votare din cadrul misiunilor diplomatice, fie ca e vorba de secțiile de votare organizate in afara secțiilor de votare. Și in țara avem ziua de 10 noiembrie ca zi a primului tur de scrutin, programul clasic 7:00-21:00, iar in turul al doilea, la fel 24 noiembrie, și in strainatate 22-23-24. Vom crea un grup de lucru la nivelul AEP in care se vor crea mesajele, toate instrumentele de comunicare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

