Stiri pe aceeasi tema

- O serie de probleme de actualitate din viața politica, administrativa și guvernamentala ale Romaniei, precum și viziunea sa despre anul electoral ce abia a inceput, au fost temele principale abordate, la Severin, de fostul premier Victor Ponta, in calitatea sa de actual președinte al PRO ROMANIA. Primul…

- Un tur 2 al alegerilor prezidențiale in care s-ar confrunta Klaus Iohannis și Liviu Dragnea suna foarte rau, a declarat Victor Ponta in emisiunea „Imparțial” de la Digi24. „Liviu Dragnea nu poate sa fie candidatul celor de centru-stanga, pentru ca nu are absolut nimic in comun. Sigur, e șeful unui…

- ”Este pur și simplu opinia domnului Iliescu. Din punct de vedere practic, este imposibil ca PSD sa nu aiba un candidat la președinție. Un partid cu 700.000 de membri nu are un candidat la președinție, dar in schimb vrea sa conduca țara? Din echipa de conducere a PSD-ului, in afara de Liviu Dragnea,…

- Maria Ghiorghiu a lansat o noua premoniție terifianta. Clarvazatoarea susține ca in Romania va urma un cutremur foarte mare. Acest anunț vine dupa ce in țara s-a desfașurat exercițiul „Seism 2018”, iar scenariul dupa cutremurul cu magnitudinea de 7,5 a avut un bilanț sumbru: peste 4.380 de morti si…

- "Nu am dat-o, pur și simplu. Avea o strategie, in sensul asta. Faptele sunt foarte grave. Partidul a facut-o senatoare, primar al Bucureștiului, vicepreședinte național, președinte al PSD București, președinte al PSD Ilfov, mai aveam puțin sa ii dam cheile de la casa. Ne ataca permanent. Noi suntem…

- Primele 10 - 12 locuri pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare sunt eligibile, a declarat sambata, la Satina, liderul liberalilor, Ludovic Orban."Cel mai bun procent posibil (...) 10 - 12 locuri eligibile. (...) La ora actuala, singura forta politica din Romania care are capacitatea…

- "Toate afirmațiile facute de domnul Adrian Țuțuianu la adresa postului nostru de televiziune, a fondatorului trustului și a celorlalte persoane la care se face referire sunt complet false. Intrucat declarațiile sunt complet denigratoare și nu au niciun fundament real, postul nostru de televiziune…

- Gabriel Firea l-a acuzat pe Codrin Ștefanescu ca incearca sa intoarca impotriva sa consilierii PSD. Intr-o intervenție la Romania TV. Primarul General a marturisit ca i-a dat azi un mesaj lui Liviu Dragnea. „In ce calitatea domnul Ștefanescu ii cheama pe consilierii PSD la sediul sa…