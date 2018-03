Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit joi, in urma informatiilor aparute in spatiul public, despre posibila sa candidatura la alegerile prezidentiale. Acesta a precizat ca nu s-a hotarat sa anunte o astfel de candidatura si ca nici nu o va face curand.

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, intrebat joi de sondajul realizat de ALDE Dolj, care il da favorit in fata lui Liviu Dragnea intr-o competitie pentru presedintie, a declarat ca nu a luat o decizie in acest sens si ca prezidentiabilul ALDE s-ar putea decide doar dupa o analiza in partid.

- Filiala ALDE Dolj a prezentat miercuri un sondaj de opinie care il arata pe presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la distanta foarte mare de liderul PSD Liviu Dragnea in preferintele celor din judet la prezidentiale, potrivit Gazeta de Sud.

- Saif al-Islam Gaddafi, al doilea fiu al fostului dictator libian Muammar Gaddafi, si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din Libia, prevazute sa aiba loc inainte de sfarsitul lui septembrie anul curent.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a comentat, luni seara, la Romania TV, zvonul potrivit caruia președintele Klaus Iohannis nu și-ar mai dori al doilea mandat la Cotroceni și ca ar urma sa ocupe funcția de șef al Consiliului European, la sfarșitul anului viitor. Politicianul a vorbit și…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Dragnea, despre o candidatura a lui Tariceanu la prezidențiale: ”Inca nu am discutat si inca nu discutam despre asta!”, a spuss liderul PSD, luni, dupa ședința informala a Biroului Permanent Național al partidului. Dragnea comentat ironic și anunțul PNL privind desemnarea lui Klaus Iohannis ca viitor…

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai, au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa fie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca se va consulta cu colegii de partid si impreuna vor lua „o decizie buna” privind o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale.

- Adrian Dobre a afirmat ca nu va fi lansat la acest Congres de sambata, 10 martie, candidatul la prezidențiale, ci va fi organizat un Congres PSD in momentul oportun. Amintim ca mai mulți lideri și comunicatori ai PSD au susținut necesitatea de a lansa candidatul la prezidențiale la acest Congres…

- 'Ce va pot spune acum cu certitudine este faptul ca nu voi candida la europarlamentare. Consider ca nu ar fi nici moral, nici corect, sa candidez la europarlamentare, in situatia in care membrii USR din Romania mi-au acordat votul de incredere pentru a fi presedintele partidului si a trage alaturi…

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Victor Ponta, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și-a anunțat intenția de a candida din nou. Fostul premier spune ca este pregatit din nou de competiție, insa, pentru 2019 va spune pas.

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic".…

- Persoana de incredere a candidatului la postul de președinte al Rusiei Vladimir Putin urmeaza sa-i transmita acestuia legitimația care confirma inregistrarea lui in calitate de candidat la cea mai inalta funcție in stat.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Prezentatoarea TV Ksenia Sabciac, care candideaza pentru alegerile prezidențiale din Rusia, și-a anunțat intenția de a participa la alegerile pentru Duma de Stat in 2021. Imediat dupa alegerile din martie, ea va incepe sa-și formeze mișcarea.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea adaugand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru Liviu Dragnea sau partidul.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- ”PSD are un candidat important in Gabriela Vranceanu Firea care astazi ia bataie de la Klaus Iohannis, dar mai are un candidat un candidat al alianței PSD-ALDE in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, care-l poate invinge pe Klaus Iohannis, cu condiția unei bune guvernari pana la alegerile din 2019.”…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019, chiar daca partidul din care face parte nu il va desemna drept candidat la viitorul Congres. 0 0 0 0 0 0

- Codrin Stefanescu a anuntat ca PSD trebuie sa isi stabileasca candidatul in alegeri prezidentiale in cel mai scurt, iar in ciuda faptului ca Liviu Dragnea a spus ca nu e momentul pentru asa ceva, un deputat a iesit in fata anuntandu-si candidatura.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins apelul inaintat de liderul opozitiei ruse, Alexei Navalnii, impotriva interdictiei de a candida la alegerile prezidentiale. Interdictia i-a fost impusa lui...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…