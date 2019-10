Stiri pe aceeasi tema

- "Romania nu mai este o tara sigura, Romania nu mai are un stat puternic, este un sat fara caini”, a afirmat Victor Ponta la Digi 24, conform News.ro. "Si eu cred ca e o balbaiala incredibila ce se intampla cu diverse cazuri, dar domnul Iohannis l-a numit pe domnul acesta procuror sef. Nu…

- "Consiliul Director al FDGR a decis, in sedinta sa din 6 septembrie 2019, in unanimitate, sa sustina candidatura domnului Klaus Werner Iohannis pentru functia de Presedinte al Romaniei si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa semneze listele pentru depunerea candidaturii si sa-l voteze pe…

- Rovana Plumb și Dan Nica au fost refuzați pentru postul de comisar european. Romaniei ii revine portofoliul transporturilor in Comisia Europeana, dar viitorul președinte al structurii, Ursula von der Leyen ar fi respins candidaturile celor doi oficiali romani. Ursula von der Leyen a anunțat ca va prezenta…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Aflat in turneu pentru strangerea semnaturilor de sustinere a candidaturii sale la presedintie, Barna a sustinut in cadrul unei conferinte de presa ca in momentul de fata Romania are doua probleme, cea a coruptiei, dar in egala masura si cu un impact mult mai mare - problema incompetentei. "Nu…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Romania TV, dupa ce USR-PLUS au anunțat ca vor avea un candidat propriu la prezidențiale in persoana liderului USR Dan Barna, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%.Intrebat cu…

- Era oportuna schimbarea ministrului de Interne, acum? "Din punctul meu de vedere, nu era oportuna schimbarea ministrului de Interne. In acelasi timp, singura care are responsabilitate pentru soarta partidului este doamna Dancila, in dubla sa calitate de premier si presedinte PSD. Mai departe,…