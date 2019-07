Alegeri prezidenţiale 2019. Când se decide candidatul USR şi ce se întâmplă cu Alianţa 2020 El a precizat ca cel mai probabil va exista un tandem, iar Alianta USR-PLUS va avea un candidat unic la prezidentiale, dar a aratat ca, mai intai, Congresul USR va valida candidatul din partea formatiunii, ca parte a unui mecanism intern. "Am avut si la acest sfarsit de saptamana o runda de discutii cu colegii de la PLUS, lucrurile merg bine. Probabil in doua - trei saptamani vom avea si o forma finala a acordului. Alianta USR - PLUS merge mai departe, cu siguranta vom avea cel mai probabil un tandem, urmeaza sa luam decizia finala in zilele urmatoare. La Congres, conform Statutului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

