Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, dupa ce Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau, ca in prezent nu mai este o optiune candidatura sa pentru alegerile prezidentiale, desi, in trecut, afirmase ca este pregatit sa-si asume acest lucru. „In acest moment candidatura…

- ''Ceea ce a spus domnul Calin Popescu-Tariceanu ca nu mai ia in calcul o candidatura la prezidențiale este dreptul domniei sale de a alege aceasta cale sau nu. Important e ca și-a precizat punctul de vedere. Deci nu. Candideaza. Asta e tot ce pot sa va spun'', a declarat Mihai Fifor, prezent in emisiunea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, dupa ce Senatul a respins cererea de incepere a urmaririi penale pe numele sau, ca in prezent nu mai este o opțiune candidatura sa pentru alegerile prezidențiale, deși, in trecut, afirmase ca este pregatit sa-și asume acest lucru.„In acest moment candidatura…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidentiale din toamna ar urma sa fie luata dupa scrutinul europarlamentar, in urma unei analize atat in interiorul formatiunii, cat si in cadrul coalitiei de guvernare."In ceea ce priveste…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a trait un moment inedit in aceasta campanie electorala. El a ajuns in localitatea Tariceni, locul din care se trag stamoșii sai, iar aici oamenii i-au cerut sa candideze la alegerile prezidențiale din acest an.Citește și: Dacian Cioloș, atac EXPLOZIV…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca este pregatit sa isi asume candidatura la Presedintie, adaugand ca o decizie in coalitia de guvernare va fi luata dupa alegerile pentru Parlamentul European si dupa o analiza a sondajelor de...

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika, vizat de peste doua saptamani de o miscare de contestare fara precedent in cei 20 de ani de cand se afla la putere, a anuntat luni ca renunta sa mai candideze la un al cincilea mandat si o amanare sine die a alegerilor prezidentiale prevazute la 18 aprilie,…

- Presedintele algerian Abdelaziz Bouteflika, vizat de peste doua saptamani de o miscare de contestare fara precedent in cei 20 de ani de cand se afla la putere, a anuntat luni ca renunta sa mai candideze la un al cincilea mandat si o amanare sine die a alegerilor prezidentiale prevazute la 18 aprilie,…