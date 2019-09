"Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care nu intrati in turul doi cu cine votati?' un raspuns standard, de modul "cu siguranta voi intra in turul II", si sa spuna ca il va vota pe Iohannis, e o trimitere a electoratului spre Klaus Iohannis. Ca ce rost mai are! Si ceilalti candidati care au mai aparut pe aici, pe colo, ma fac sa cred ca doamna…