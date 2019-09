Alegeri prezidențiale 2019. Averile candidaților Mediafax a publicat averile candidaților la alegerile prezidențiale. Iata, pe scurt, cu ce se mandresc prezidențiabilii: Iata, pe scurt, cu ce se mandresc prezidențiabilii: Ramona Bruynseels, candidatul PPU-SL: - bijuterii și ceasuri in valoare de 70.000 de euro. - obiecte de arta in valoare de 30.000 de euro. - teren intravilan de aproape 1.000 de metri patrați, deținut impreuna cu soțul ei. - apartament de 196 de metri patrați. - autoturism Land Rover fabricat in 2010. - in conturi: 46.827 de lei, 27.398 de dolari și 31.966 de euro. - soțul mai deține: apartament… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

