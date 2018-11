La Cracovia (sud), Gdansk (nord) si Kielce (sud), candidatii sustinuti de opozitie au obtinut duminica, in turul al doilea de scrutin, peste 64% din voturi in fata rivalilor conservatori.



Dupa validarea de catre Comisia electorala, aceste rezultate vor consemna un important recul in orasele mari al conservatorilor condusi de Jaroslaw Kaczynski.



Opozitia isi adjucase inca din primul tur, cu rezultate de peste 50% din voturi, primariile majoritatii celorlalte orase, printre care Varsovia, Lodz, Poznan, Lublin si Wroclaw.



In turul secund, polonezii aleg doar…