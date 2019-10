Astfel, coalitia condusa de PiS, din care mai fac parte doua partide mici satelit, are o cota de 42%, in timp ce principala sa rivala, Coalitia Civica, ce include Platforma Civica (PO) si cateva formatiuni mici, este cotata la 29%. Blocul de stanga Lewica are un sprijin de 13%, iar blocul de extrema-dreapta Konfederacja este plasat la 5%.

Sondajul a fost realizat de institutul Kantar pentru cotidianul Gazeta Wyborcza si pentru postul de radio Tok FM in perioada 1-5 octombrie. Polonia, cea mai mare tara post-comunista din Uniunea Europeana, va avea alegeri pentru cele doua camere ale…