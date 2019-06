Alegeri parlamentare Ucraina. Partidul noului preşedinte conduce în sondaje Ultima ancheta a centrului de cercetare Reiting releva ca la fel de noul partid al fostului actor de comedie, 'Slujitorul poporului' ('Sluga naroda'),este creditat cu 41,1% din intentiile de vot, in usoara crestere de la inceputul lunii iunie. Dupa preluarea mandatului luna trecuta, Zelenski a dizolvat parlamentul dominat de fortele loiale predecesorului sau invins, Petro Porosenko. 'Slujitorul Poporului' nu are parlamentari in actuala Rada Suprema (parlamentul unicameral), axandu-se in campania electorala pe vectorul proeuropean de dezvoltare a Ucrainei si lupta impotriva coruptiei.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

