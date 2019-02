Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a facut declaratiile despre presupuse masuri extreme inclusiv in contextul descinderilor de la ambasada Republicii Moldova la Moscova, unde, potrivit presei, ar fi existat un centru de comanda electorala in favoarea socialistilor. Formatiunea respinge acuzatiile. La randul sau,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vorbit, in cadrul unei interventii directe pe o retea de socializare rusa, despre presupuse masuri extreme ale autoritatilor impotriva sa si a Partidului Socialistilor (PSRM) in ultimele zile de campanie electorala si a indemnat cetatenii sa se pregateasca…

- Calendare tiparite cu imaginea președintelui Igor Dodon și a liderului rus Vladimir Putin, precum și materiale de promovare a amnistierii migranților moldoveni din Rusia, valabile pana la 24 februarie, data alegerilor parlamentare din Republica Moldova, sunt distribuite, in plina campanie electorala,…

- Presedintele Igor Dodon a fost avertizat la sfarsitul saptamanii trecute de catre Comisia Electorala Centrala de la Chisinau sa nu se implice in campania electorala si sa nu utilizeze resursele presedintiei in favoarea promovarii Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) in perspectiva alegerilor…

- Liderul Partidului Regiunilor (prorus) din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, sustine ca Igor Dodon a primit in timpul ultimei sale vizite in Rusia circa 20 de milioane de dolari pentru organizarea cu succes a campaniei electorale a Partidului Socialistilor in vederea legislativelor din 24 februarie,…

- Trei formatiuni care concureaza in campania pentru alegerile parlamentare din 24 februarie in Republica Moldova ar trece pragul electoral pe liste de partid, potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din republica, informeaza marti Radio Chisinau. Acestea…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…