- Turkmenii voteaza duminica pentru a-si alege parlamentarii, printre care in mod sigur fiul presedintelui Gurbanguli Berdimuhamedov, care ar putea in viitor deveni succesorul tatalui sau, liderul absolut al acestei foste republici sovietice bogate in gaz si petrol, informeaza duminica AFP. Sectiile…

- Patru tari din afara Uniunii Europene sunt responsabile pentru jumatate din deficitul comercial al Romaniei inregistrat in 2017 – 13 miliarde de euro. Deficitul comercial al Romaniai in relatia cu China, Rusia, Turcia si Kazhastanul a fost in 2017 de 6,5 miliarde de euro, insemnand jumatate…

- Capitanul Vladislav Volosin respinsese acuzatiile ruse, calificandu-le drept minciuni. Anchetatorii olandezi au conchis ca avionul Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines, care facea legatura intre Amsterdam si Kuala Lumpur, a fost doborat de o racheta ruseasca Buk. Toate cele 298 de persoane aflate…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala Centrala. Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova,…

- Vladimir Putin a fost reales cu 76,67% din voturi pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, potrivit rezultatelor aproape definitive publicate luni, consolidandu-si si mai mult puterea, in plina criza cu Occidentul. Aflat la conducerea tarii de peste 18 ani in calitate de presedinte sau premier,…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mai mult de o mie de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza…

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- In epoca sovirtica, Crimeea a fost retrasa din punct de vedere administrativ din Rusia si data Ucrainei. Presedintele rus Vladimir Putin a salutat miercuri restabilirea "dreptatii istorice", cu patru zile inaintea marcarii a patru ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia, catalogand acest eveniment…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- • „Astea sunt pericole de moarte pentru oameni” In lume, exista șosele extrem de periculoase unde sute de vieți se pierd in fiecare an. Așa zilele „drumuri ale morții” sunt in Bolivia, Chile, China, Rusia, Grecia, Norvegia sau Muntenegru, insa un drum național care tranziteaza Gorjul poate…

- Poporul sirian nu mai are liniște de aproape opt ani. Inaltul Comisar ONU pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat vineri ca “suferința neincetata a civililor sirieni reprezinta un eșec rușinos al voinței politice și noi drame in istoria acestui conflict ajuns la deprimanta aniversare a șapte…

- Rusia, 11 martie 2018. Au trecut 33 de ani de la inceputul sfarsitului Uniunii Sovietice. La 11 martie 1985, Mihail Gorbaciov, atunci in varsta de 54 de ani, a fost ales Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, fiind primul lider al partidului nascut dupa victoria revolutiei bolsevice.

- Un fost spion rus si fiica acestuia au ajuns in stare critica la spital, in Marea Britanie. Prima ipoteza: cei doi au fost otraviti cu o substanta inca neidentificata si toate banuielile se indreapta spre Moscova. Barbatul a spionat si pentru Londra. E un scenariu care se repeta si care risca sa…

- Forbes noteaza ca scaderea averii lui Trump a fost cauzata de devalorizarea proprietatilor din New York si de reducerea veniturilor la cursurile sale de golf.In partea de sus a listei, primul este fondatorul gigantului online Amazon, Jeff Bezos. Averea lui Bezos a crescut la 112 miliarde…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- Rusia a vandut tehnologie nucleara Coreii de Nord, menționeaza documente secrete publicate de Newsweek și The Washington Post. Sursa primara este Biroul de Design al Rachetelor Makeyev, care releva ca, inca de la caderea Uniunii Sovietice, in anii ,90, Phenianul a cumparat tehnologie pentru rachete…

- Dupa ce a facut colecție de veto- uri directe sau prealabile la rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU impotriva regimului al Assad, Rusia a acceptat o varianta de rezoluție ce marcheaza incetarea focului zilnic intre orele 9-14.

- Opozitia siriana spune ca armistitiul de cinci ore decretat de Rusia in regiunea Goutha de Est, enclava controlata de rebeli in apropiere de Damasc, este ''o lovitura'' impotriva rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU. "Acest asa-numit armistitiu umanitar este o lovitura impotriva…

- Partidul Comunist Chinez (PCC) s-a pronuntat in favoarea ridicarii limitei constitutionale de doua mandate pentru presedintele tarii, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Procurorul special Robert Mueller, care incearca sa afle daca Moscova s-a amestecat in ultimul scrutin prezidential din Statele Unite, investigheaza, intre altele, eforturile lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv din Rusia si China, in timpul perioadei de…

- Situatia acestui oras sud-african lovit de seceta este doar un exemplu extrem al problemei asupra careia experti in domeniu au avertizat de foarte mult timp – deficitul de apa. In pofida faptului ca apa acopera 70% din suprafata Pamantului, apa si in special apa potabila nu are rezerve din abundenta…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud) se desfasoara intre 9 si 25 februarie, iar sambata, zi in care vor intra in competitie si sportivii romani, se vor acorda primele medalii.Romanii vor concura la schi fond (Timea Lorincz), la sanie (Valentin Cretu, Andrei Turea) si biatlon…

- Politistii de la caile ferate din China au inceput sa fie inzestrati cu ochelari inteligenti. Acestia dispun de tehnologie de recunoastere faciala. Politistii spun ca ochelarii ii ajuta sa prinda infractori si suspecti. China construieste o baza de date cu fetele tuturor cetatenilor, care va fi capabila…

- Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud) se vor desfasura intre 9 si 25 februarie, dar primele competitii vor avea loc inca de joi 8 februarie: JOI 8 FEBRUARIE 02,05 (ora Romaniei) Curling, dublu mixt: SUA - sportivii olimpici din Rusia, Canada - Norvegia, Coreea…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, care a plecat intr-un turneu in America Latina, a avertizat tarile din aceasta regiune cu privire la actiunile „alarmante“ ale Rusiei si Chinei in zona si le-a trasnmis ca ar fi mai bine sa coopereze cu Statele Unite.

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- Cele mai valoroase branduri ale lumii. Amazon surclaseaza companii precum Apple și Google Amazon este cel mai valoros brand al lumii, dupa ce a crescut cu 42% in ultimul an, pana la valoarea de 150,8 miliarde dolari si a trecut inaintea Apple si Google, conform raportului Brand Finance Global 500 2018.…

- Amazon a devenit, dintr-un magazin online de carti, cea mai mare afacere online a lumii, atat ca valoare bursiera cat si ca venituri –transformandu-se intr-un furnizor de infrastructura cloud si un producator de electronice. Recent a inceput sa se extinda dincolo de domeniul digital, iar…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Pitești, au efectuat 14 percheziții domiciliare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. 3 persoane au fost reținute.…

- In 2017, Europa emergenta a depașit nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni și achiziții. Investițiile Chinei au crescut cu 78%. China a devenit cel mai mare investitor strain din Europa emergenta in 2017, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018"* publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China…

- Rusia și China sunt țari „rivale” Statelor Unite, care ameninta „interesele, economia si valorile” americane, a spus Donald Trump. El a subliniat ca in fata acestora „slabiciunea este calea cea mai sigura spre conflict”.

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de ingrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, intr-un interviu pentru BBC, scrie Mediafax."Ganditi-va la amploarea celor doua economii [a Rusiei si a Chinei].…

- Opozitia din Siria a anuntat, sambata, ca nu va participa la Congresul Dialogului National Sirian, care se va desfasura in statiunea Soci, pe litoralul rus al Marii Negre, in perioada 29-30 ianuarie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un aliat important al fostului premier italian Silvio Berlusconi si-a reafirmat marti opozitia fata de euro si normele UE, el dezvaluind astfel diviziuni in alianta conservatoare care este favorita urmatoarelor alegeri, relateaza DPA. 'Spre deosebire de altii, nu ne formulam ideise in functie de…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Serviciile de spionaj din Liban au atacat informatic smartphone-urile unor cetațeni din 21 de țari, pe care le-au folosit ulterior pentru colectarea de date și supraveghere, acuza compania de securitate Lookout și Electronic Frontier Foundation (EFF), o organizație neguvernamentala ce lupta pentru drepturile…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune…

- Scenarii politice posibile Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier dupa ce Mihai Tudose a demisionat ca urmare a retragerii sprijinului partidului. Conducerea PSD l-a propus pe vicepremierul Paul Stanescu pentru a asigura interimatul la Palatul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- Nokian Tyres introduce in gama sa de anvelope de iarna noi modele bazate pe tehnologie de ultima ora: Nokian Hakkapeliitta R3, Nokian Hakkapeliitta R3 SUV, Nokian WR SUV 4 și Nokian WR G4. Gama versatila de anvelope de iarna de inalta calitate a celui mai nordic producator de anvelope din lume, Nokian…

- Germania vrea un acord asupra mandatului castilor albastre, ce ar urma sa fie desfasurate in estul separatist pro-rus al Ucrainei. Acesta ar urma sa fie incheiat inainte de prezidentiale din Rusia, prevazute in martie, a declarat miercuri la Kiev seful diplomatiei germane, Sigmar Gabriel.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua, transmite AGERPRES . In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…