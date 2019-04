Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, in care seful guvernului socialist - considerat favorit in sondaje - avertizeaza impotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse, citata de Agerpres.Considerat marginal in urma cu doar sase luni…

- Cu cateva zile inainte de alegeri, spaniolii dau navala sa voteze prin corespondența. Mii de oameni, care nu pot sa se prezinte la urne duminica, stau la coada ca sa-și trimita votul prin poșta.

- Astazi a inceput scrutinul parlamentar cu cei mai multi votanti din lume. Aproape 900 de milioane de alegatori, adica fiecare al optulea locuitor de pe glob, sunt asteptati la cele un milion de sectii de votare din India.

- Inca un proiect cu finanțare europeana a fost caștigat de administrația aiudeana, dupa cum anunța primarul Oana Badea. Contractul a fost semnat marți și are o valoare de 3.372.190,25 lei. Prin proiectul ”Administrație publica locala eficienta pentru cetațeni” se vor face: – digitalizarea și retrodigitalizarea…

- Compania de stat Tarom anunța ca, din 14 iunie, reia zborurile directe București – Valencia. Potrivit operatorului, următoarele servicii sunt incluse în prețul biletului: un bagaj de mână de 10 kg, un bagaj de cală de max. 25 kg, catering la bord, check-in-ul și…

- Peste 1,32 milioane de alegatori din Republica Moldova si-au exprimat, duminica, pana la ora 18.30, dreptul de vot la alegerile parlamentare din Republica Moldova, a anuntat, intr-un briefing de presa, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Alina Russu, potrivit Agerpres. Potrivit…