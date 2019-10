Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au deschis duminica in Portugalia, la orele 07:00 GMT, pentru alegeri legislative in care premierul socialist aflat la sfarsit de mandat Antonio Costa este dat drept marele favorit, informeaza AFP. Realegerea acestui fost primar al Lisabonei ar confirma ca tara ramane una dintre…

- "Lucru evident de facut este organizarea de alegeri", a declarat Johnson, la iesirea de la o intalnire cu oameni de afaceri, la New York. Premierul a refuzat sa spuna daca va demisiona sau daca a pus in dificultate regina prin suspendarea Parlamentului. Elisabeta a II-a s-a trezit prinsa in vartejul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si contracandidatul sau Benny Gantz se afla la egalitate si nu pot forma un guvern de coalitie. Comisia Electorala a difuzat pana acum doar rezultate...

- Partidul de centru-stanga al premierului Antonio Costa a intrunit 38,4% din intentiile vot in sondajul realizat de institutul Aximage pentru Jornal Economico, comparativ cu 38,1% in sondajul similar publicat luna trecuta.Un alt sondaj, realizat de institutul Intercampus pentru ziarul Negocios,…

- Sondajele de opinie arata ca socialistii, care in prezent se bazeaza in parlament pe doua partide de extrema stanga pentru a vota legislatia, vor obtine 37-38% din voturi, ceea ce inseamna ca vor avea nevoie de sprijinul a inca unui partid pentru a guverna. Totusi, Costa a indicat ca este favorabil…

- Portugalia se afla in criza de ani de zile, iar sumele tot mai ridicate care ajung in tara datorita turistilor sunt mai mult decat binevenite. Din nefericire, turismul de masa creeaza probleme ecologice grave. Turismul aduce mai multi bani decat oricand in capitala Portugaliei. In 2018, in…